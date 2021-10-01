Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Kuntz'un sürpriz tercihleri büyük tepki çekti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Kuntz'un sürpriz tercihleri büyük tepki çekti

Haberler.com - Haberler | Spor
Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Kuntz'un sürpriz tercihleri büyük tepki çekti

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Alman hoca ilk kadro tercihinde büyük sürprizlere imza atarken Caner Erkin ve Serdar Aziz'i yeniden kadroya dahil etti. Serdar Dursun ve Berkan Kutlu'ya da ilk kez milli takım kapısını açan Kuntz'un Halil Dervişoğlu tercihi ise tartışma konusu oldu. Halil'i aday kadroya çağırmayan Kuntz'a sosyal medyada tepki gösterildi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya'yla çok kritik maçlara çıkacak. Ay-Yıldızlı takımın yeni hocası Stefan Kuntz, zorlu karşılaşmalar öncesinde kadroda sürpriz tercihlere imza attı.

KENAN KARAMAN TERCİHİ TEPKİ TOPLADI

Stefan Kuntz bir ilke imza atarak Serdar Dursun, Berkan Kutlu ve Berat Özdemir'i kadroya çağırdı. Caner Erkin ve Serdar Aziz de yeniden takıma döndü. Alman hocanın Halil Dervişoğlu'nu aday kadroya almaması ise büyük tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bu tercih tepki toplarken, birçok futbolsever Kenan Karaman ya da Serdar Dursun'un yerine Halil'i kadroda görmek istediğini belirtti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Haaland ve Sörloth, sakatlıkları nedeniyle Türkiye - Norveç maçında oynayamayacak

Haaland ve Sörloth, sakatlıkları nedeniyle Türkiye - Norveç maçında oynayamayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Sezai Temelli Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Cansu Dere İbrahim Tatlıses Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Kuntz'un sürpriz tercihleri büyük tepki çekti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 20:06:22. #1.17#