Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Kuntz'un sürpriz tercihleri büyük tepki çekti
A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Alman hoca ilk kadro tercihinde büyük sürprizlere imza atarken Caner Erkin ve Serdar Aziz'i yeniden kadroya dahil etti. Serdar Dursun ve Berkan Kutlu'ya da ilk kez milli takım kapısını açan Kuntz'un Halil Dervişoğlu tercihi ise tartışma konusu oldu. Halil'i aday kadroya çağırmayan Kuntz'a sosyal medyada tepki gösterildi.
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya'yla çok kritik maçlara çıkacak. Ay-Yıldızlı takımın yeni hocası Stefan Kuntz, zorlu karşılaşmalar öncesinde kadroda sürpriz tercihlere imza attı.
KENAN KARAMAN TERCİHİ TEPKİ TOPLADI
Stefan Kuntz bir ilke imza atarak Serdar Dursun, Berkan Kutlu ve Berat Özdemir'i kadroya çağırdı. Caner Erkin ve Serdar Aziz de yeniden takıma döndü. Alman hocanın Halil Dervişoğlu'nu aday kadroya almaması ise büyük tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bu tercih tepki toplarken, birçok futbolsever Kenan Karaman ya da Serdar Dursun'un yerine Halil'i kadroda görmek istediğini belirtti.
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