Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Kuntz'un sürpriz tercihleri büyük tepki çekti

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya'yla çok kritik maçlara çıkacak. Ay-Yıldızlı takımın yeni hocası Stefan Kuntz, zorlu karşılaşmalar öncesinde kadroda sürpriz tercihlere imza attı.

KENAN KARAMAN TERCİHİ TEPKİ TOPLADI

Stefan Kuntz bir ilke imza atarak Serdar Dursun, Berkan Kutlu ve Berat Özdemir'i kadroya çağırdı. Caner Erkin ve Serdar Aziz de yeniden takıma döndü. Alman hocanın Halil Dervişoğlu'nu aday kadroya almaması ise büyük tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bu tercih tepki toplarken, birçok futbolsever Kenan Karaman ya da Serdar Dursun'un yerine Halil'i kadroda görmek istediğini belirtti.

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