Yüksekova 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 42 kilo eroin ve 55 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 42 kilo eroin ve 55 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20 Ocak 2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda, 42 kilogram eroin ve 55 kilo 500 gram metamfetamin olmak üzere 97 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Hakkari, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title