Hakkari "Fam Tekstil" perakende satışlarına başladı

14.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:10

Hakkari'de 100 kişi kapasiteli "Fam Tekstil" fabrikasında üretilen bay, bayan ve çocuk tayt çeşitleri toptan fiyatına perakende satışına başlandı.



Hakkari'nin Biçer Mahallesinde bulunan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) tesislerinde iş adamı İsmail Çatal'a ait fabrikasında üretilen bay, bayan ve çocuk iç çamaşırları, eşofman takımları, tişört, swit ve kapşonlu atletler toptan fiyatına perakende satışına başladı. Tekstil fabrikasında çalışan genç kadınlar tarafından üretilen ürünler fabrikanın mağaza bölümünde satışa sunuluyor. Kentte uzun yıllardır tekstil sektöründe çalışan iş adamı İsmail Çatal, her geçen gün işsizliğin arttığı Hakkari'de 100 kişi kapasiteli iki bölümden oluşan tekstil fabrikasında maalesef ekonomik şartlardan dolayı 6 kadın istihdam etmek zorunda kalıyorum. Hakkari'de 35 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Daha önce yine kentte 80 ila 90 eleman çalıştırmak kaydıyla birkaç tane İstanbul firmaları ile fason imalattı yapıyordum. Bölgenin sıkıntılarından ve krizlerden dolayı fason alamamamızdan ve fason gelmediği için problem yaşadık ve bunun neticesinden kendi iş yerimizde bazı elemanları çıkartmak zorunda kaldık" dedi.



Bu bölgede temel sorunlarından birinin ise işletme sermayesi sıkıntısını yaşadıklarını ifade eden Çatal, "İnşallah ileride bunu gidermeye çalışacağız. Şimdi ise Fam markası adıyla çamaşır üretmekteyiz. Çamaşırla beraber bay, bayan ve çocuk, tayt çeşitleri, eşofman takımları, çocuk eşofmanları, tişört, swit ve kapüşonlu atlet gibi ürünleri yapmaktayız. Toptan ve perakende satışlarımızı birkaç tane firmaya veriyoruz. Fakat şu anda kendi bünyemizde kendi atölyemizde perakende satışları da başlattık. Tüm vatandaşlarımızın cebine hitap eden fiyatlarla herkesi mağazamıza bekliyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA