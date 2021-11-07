HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kış hazırlığı başladı

Çiftçiler bağ ve bahçelerinde yetiştirip kuruttukları sebze ve meyveleri kış için depolamaya başladı

HAKKARİ - Hakkarili çiftçiler bağ ve bahçelerinde yetiştirip kuruttukları sebze ve meyveleri kış için depolamaya başladı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyüne bağlı Aşağı Derecik Mahallesi'nde çiftçilikle geçimlerini sağlayan vatandaşlar, elbirliğiyle kışa hazırlık yapıyor. Kadınlar yaz aylarında kuruttukları sebzeleri toplarken, erkekler ise sezonun son mısır ve susamlarını halaylarla hasat etti.

Bahçelerinde her türlü meyve ve sebzeyi yetiştirdiklerini ifade eden köy sakinlerinden Murat Çiftçi, havaların soğumasıyla birlikte kışlık konservelere başladıklarını söyledi. Çiftçi, "Komşularımızla birlikte kış hazırlıklarına başladık. Son susam hasadını da bitirdik. Susamları değirmene götürülüp öğütüldükten sonra tahin yapacağız. Öte yandan sebze bahçelerimizden toplayıp kurutmaya bıraktığımız domates, biber, lahana, salatalık ve mısırları dondurucuya koyup muhafaza edeceğiz. Tüm ürünlerimiz doğal. Doğal besleniyoruz. Köyümüzde mutluyuz. Her şeyimizi ekip iyi verim alıyoruz. Kadınlarımızın kurutmaya bıraktığı dolmalık biberleri topluyoruz. En önemlisi kurutulan elma ve armutlarımız. Özellikle şeker hastalarımız kışın çayla beraber bunları tüketiyor. Kış mevsimi uzun ve sert geçtiği için komşularımız misafirliğe geliyor. Uzun kış gecelerinde çayla birlikte kurutulan elma ve armutları tüketiyoruz. Bunların yanı sıra ceviz ve balımız var. Hasatlarımız eğlenceli geçiyor. Gördüğünüz gibi halay çekerek hasat yaptık. Mısırlarımızı suda kaynatıp yedik. Kısacası güzel bir kültürümüz var" diye konuştu.

Çukurca ilçesinden gelip Kırıkdağ köyünde kiraladığı arazide susam ve mısır eken Rıfat Karanfil ise "Ürünlerimi hasat etmek için geldim. Sağ olsun köylülerde imece usulü yardıma geldiler. Bende onları eğlendirmek için Kürtçe şarkılar söyledim. Hep birlikte halay çektik. Ürünlerimden de memnun oldum. Kışın bu mısır ve susamları satarak aile ekonomisine katkıda bulunacağım" dedi.