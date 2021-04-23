Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Hakkari'de Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.
Hakkari'de Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.
Şube Başkanı Nazmi Demir, yaptığı açıklamada, 160 aileye yardım ulaştırdıklarını belirtti.
Kestikleri 55 koyunun etini 5 kilogram şeklinde ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını anlatan Demir, yardım çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Demir, yardım kampanyasına destek veren iş adamlarına teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş