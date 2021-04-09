HAKKARİ'DE HDP'LİLER, EVLATLARINI İSTEYEN AİLELERİN EYLEMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
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HAKKARİ'DE HDP'LİLER, EVLATLARINI İSTEYEN AİLELERİN EYLEMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi 6'ncı haftada da devam etti.

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi 6'ncı haftada da devam etti. Bir araya gelen aileler, yürüyüş boyunca Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP sloganları atıp, Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartları taşıyarak HDP il binası önüne geldi. HDP'liler ise yüksek sesle müzik çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya geldi. 12 aile ve yakınları yaklaşık 200 metre yürüyüş yaparak, HDP il binası önüne kadar geldi. Yürüyüş boyunca da aileler Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP sloganları atıp, Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartları taşıdı. HDP'liler ise ailelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim müziği çaldırdı.

'DAĞDAKİ ÇOCUKLARIMIZIN DA HER CANLI GİBİ YAŞAM HAKKI VARDIR'

Kayınbiraderi 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı. Çiftçi, Bizler buradan, tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımız kurtulacak. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarının hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz. Evlatlarını hain terör örgütü ellerinden kurtaran bütün anne ve babaları selamlıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz dedi.

HAKKARİ'DE HDP'LİLER, EVLATLARINI İSTEYEN AİLELERİN EYLEMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
HAKKARİ'DE HDP'LİLER, EVLATLARINI İSTEYEN AİLELERİN EYLEMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
HAKKARİ'DE HDP'LİLER, EVLATLARINI İSTEYEN AİLELERİN EYLEMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
HAKKARİ'DE HDP'LİLER, EVLATLARINI İSTEYEN AİLELERİN EYLEMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
HAKKARİ'DE HDP'LİLER, EVLATLARINI İSTEYEN AİLELERİN EYLEMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
HAKKARİ'DE HDP'LİLER, EVLATLARINI İSTEYEN AİLELERİN EYLEMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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