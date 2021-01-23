Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı

23.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:28
Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı

Hakkari'de koyunları için dağlık bölgeye ot almaya giden ve geçiş güzergahına çığ düşmesi nedeniyle geri dönemeyen iki kardeşe ekipler ulaştı.

Hakkari'de koyunları için dağlık bölgeye ot almaya giden ve geçiş güzergahına çığ düşmesi nedeniyle geri dönemeyen iki kardeşe ekipler ulaştı.

Kırıkdağ köyünün Dikmen Mezrası'nda besicilik yapan Nevzat ve Mustafa Çiftçi kardeşler, hayvanları için yazın biçip topladıkları otları almak için gittikleri dağlık bölgeden, geçiş yaptıkları güzergaha çığ düşmesi nedeniyle geri dönemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine hemen bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sarp arazide çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 saatte iki kardeşi bölgeden alarak köye ulaştırdı.

Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Hande Erçel Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Şansalan Gökhan Gönül Ünal Karaman Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rusya Cinayet Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle dağdan dönemeyen besici kardeşler kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 18:29:37. #1.15#
title