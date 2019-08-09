Hakkari'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde birbiriyle bağlantılı 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

09.08.2019 21:41
Hakkari'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde birbiriyle bağlantılı 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Ağustos 2019 günü ilimiz Derecik ilçesi Kırca Mezrası Süngü Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde birbiriyle bağlantılı 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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