Hakkari'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

09.08.2019 21:41

Hakkari'nin Derecik ilçesinde birbiriyle bağlantılı 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Ağustos 2019 günü ilimiz Derecik ilçesi Kırca Mezrası Süngü Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde birbiriyle bağlantılı 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA