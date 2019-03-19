Hakkari'de 14 Yerleşim Yeri Kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 14 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari merkeze bağlı 5 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 3 köy ve 6 mezra olmak üzere toplam 14 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA