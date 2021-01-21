Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Taşeron sistemin kaldırılması çalışma hayatına dair en büyük reformdur"
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Taşeron sistemin kaldırılması çalışma hayatına dair en büyük reformdur"

21.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:20
Hak-İş Genel Başkanı Arslan:

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron sistemin kaldırılmasının cumhuriyet tarihinde çalışma hayatına dair yapılan en büyük reform olduğunu söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron sistemin kaldırılmasının cumhuriyet tarihinde çalışma hayatına dair yapılan en büyük reform olduğunu söyledi.

Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Mahmut Arslan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, sözleşmenin belediye ve işçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

İşçileri, çalışanları mağdur etmemek için sendika olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Arslan, "Yaklaşık 15 yıldır gerek belediyelerde, gerekse kamudaki taşeron sistemin sona ermesi için büyük bir mücadelenin içindeydik. Bu mücadelenin her aşamasından Hak-İş olarak hükümetimizle, bakanlıklarımızla, Cumhurbaşkanımız ile doğrudan temas kurarak bu taşeron sisteminin belediyeler açısından da sürdürülebilir olmaktan çıktığını, mutlaka değişmesi gerektiğini paylaştık." diye konuştu.

Arslan, işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz bütün hizmetlerini taşerona veriyor, taşeron da ihaleyle işi alıyor sonra da bunlara yüzde 18 KDV ödeniyor. Bu işleri belediyemiz kendi çalışanlarıyla yapsa maliyetin daha düşük olacağına inandık. Bir de işçilerin işlerine olan aidiyet duygusunun da artacağına inanıyorduk. Bugün kamuda, üniversitelerde, yerel yönetimlerde yaklaşık 1 milyon kişi taşeron sistemden kurtulup kamunun ve belediyenin çalışanı oldular. Bu çok büyük bir reformdur. Taşeron sistemin kaldırılması cumhuriyet tarihinde çalışma hayatına dair yapılan en büyük reformdur."

???????Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de her zaman çalışanın hakkının verilmesinden yana olduklarını ve bu sözleşmeyle en düşük işçi maaşını 3 bin 500 liraya getirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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