Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, KİT'lerde çalışanlar için kadro ve toplu sözleşme talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, KİT'lerde çalışanlar için kadro ve toplu sözleşme talebi

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, KİT'lerde çalışanlar için kadro ve toplu sözleşme talebi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan sendikalılara toplu sözleşme ve temel haklardan yararlanabilecekleri kadro hakkı verilmesi için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan sendikalılara toplu sözleşme ve temel haklardan yararlanabilecekleri kadro hakkı verilmesi için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Arslan, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu'na canlı bağlantıyla katılarak konuşma yaptı.

Mersin'deki örgütlenme çalışmalarının 1995 yılında Tarsus'ta başladığını belirten Arslan, Akdeniz Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin, kent merkezindeki sendika faaliyetleri açısından büyük bir adım olduğunu anlattı.

Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde işçilerin özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile 1 milyona yakın arkadaşımızın kamuda kadro almaları büyük bir başarı. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetine, bakanlarına ve partiye teşekkür ediyoruz. Bu KHK ile pek çok arkadaşımız kadro aldı ancak KİT'lerde düzenleme yapılmasına rağmen ne yazık ki henüz KİT'lerde çalışan arkadaşlarımızın kadroları sağlanmadı. KİT'lerde çalışan arkadaşlarımızın toplu sözleşme ve temel haklardan yararlanabilecekleri bir kadro hakkının kendilerine verilmesi için çabamızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Mahmut Arslan, 4 Nisan'da bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya da tepki göstererek, şunları kaydetti:

"104 emekli amiralin 'Yüce Türk milleti' diye başlayan bildirisi karşısında aynı gün basın bildirisiyle net ve sert bir şekilde tavrımızı ortaya koyduk. Bu ülke ne yazık ki darbelerden çok çekti. Başta 12 Eylül olmak üzere 28 Şubat süreci, 27 Nisan bildirisi (e-muhtırası), 1971 muhtırası ve 15 Temmuz gibi bu ülkenin geçmişi ve geleceğine kan doğrayan darbeci zihniyetten en çok çalışanlar olarak biz çektik. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk defa bu millet darbecilere haddini bildirdi. 15 Temmuz'da sokaklara dökülen milletimiz, siyasal görüş, fikir ve anlayışları ne olursa olsun, demokrasi ve millet iradesine sahip çıkıp meydanlarda FETÖ'cü teröristlere karşı büyük bir mücadele verdi. Darbe iması oluşturacak bu ve buna benzer açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Ne yazık ki devletin kendilerine verdiği üniformayı ve apoletlerini kullanarak, millet iradesine yönelik bir yaklaşım olarak anlaşılan bu açıklamaları yapanları nefretle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Dilan Çıtak İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, KİT'lerde çalışanlar için kadro ve toplu sözleşme talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:03:49. #1.15#
title