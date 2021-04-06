Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, KİT'lerde çalışanlar için kadro ve toplu sözleşme talebi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan sendikalılara toplu sözleşme ve temel haklardan yararlanabilecekleri kadro hakkı verilmesi için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan sendikalılara toplu sözleşme ve temel haklardan yararlanabilecekleri kadro hakkı verilmesi için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Arslan, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu'na canlı bağlantıyla katılarak konuşma yaptı.

Mersin'deki örgütlenme çalışmalarının 1995 yılında Tarsus'ta başladığını belirten Arslan, Akdeniz Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin, kent merkezindeki sendika faaliyetleri açısından büyük bir adım olduğunu anlattı.

Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde işçilerin özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile 1 milyona yakın arkadaşımızın kamuda kadro almaları büyük bir başarı. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetine, bakanlarına ve partiye teşekkür ediyoruz. Bu KHK ile pek çok arkadaşımız kadro aldı ancak KİT'lerde düzenleme yapılmasına rağmen ne yazık ki henüz KİT'lerde çalışan arkadaşlarımızın kadroları sağlanmadı. KİT'lerde çalışan arkadaşlarımızın toplu sözleşme ve temel haklardan yararlanabilecekleri bir kadro hakkının kendilerine verilmesi için çabamızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Mahmut Arslan, 4 Nisan'da bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya da tepki göstererek, şunları kaydetti:

"104 emekli amiralin 'Yüce Türk milleti' diye başlayan bildirisi karşısında aynı gün basın bildirisiyle net ve sert bir şekilde tavrımızı ortaya koyduk. Bu ülke ne yazık ki darbelerden çok çekti. Başta 12 Eylül olmak üzere 28 Şubat süreci, 27 Nisan bildirisi (e-muhtırası), 1971 muhtırası ve 15 Temmuz gibi bu ülkenin geçmişi ve geleceğine kan doğrayan darbeci zihniyetten en çok çalışanlar olarak biz çektik. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk defa bu millet darbecilere haddini bildirdi. 15 Temmuz'da sokaklara dökülen milletimiz, siyasal görüş, fikir ve anlayışları ne olursa olsun, demokrasi ve millet iradesine sahip çıkıp meydanlarda FETÖ'cü teröristlere karşı büyük bir mücadele verdi. Darbe iması oluşturacak bu ve buna benzer açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Ne yazık ki devletin kendilerine verdiği üniformayı ve apoletlerini kullanarak, millet iradesine yönelik bir yaklaşım olarak anlaşılan bu açıklamaları yapanları nefretle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci