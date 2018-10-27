Hak-İş'e Bağlı Sendikalar

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, konfederasyonun üye sayısını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Cihan, sendika binasında düzenlenen basın toplantısında, 43 yıl önce HAK-İŞ sendikalarının kurulduğunu anımsattı.

HAK-İŞ'in sıkıntı çeken emekçilerin sığınma adresi olduğunu ifade eden Cihan, "Bu yüzden dünyanın her yerindeyiz. Çünkü biz HAK-İŞ olarak coğrafyaya ve sınırlara bakmadan, nerede bir mağdur ve mazlum varsa onun yanında yer almayı ilke edindik." dedi.

Cihan, şöyle devam etti:

"HAK-İŞ sendikalarının Türkiye genelinde 654 bin 772, Hizmet İş Sendikasının Mardin'de ise 986 üyesi var, bu sayıyı artırmak için elimizden geleni yapacağız. HAK-İŞ olarak,15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve darbe girişimine kararlı duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye tarihinin en uzun ve en karanlık gecesini yaşamamızın üzerinden tam 2 yıl geçti ama izleri hala dün gibi taze, dün gibi dipdiri bir şekilde hafızalarımızda duruyor."