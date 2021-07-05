Hagi ve Popescu'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hagi ve Popescu'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a ziyaret

Hagi ve Popescu'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile yönetim kurulu üyesi Özgür Işıtan Gün'ün de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın efsane Rumen futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret
Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu'dan sürpriz ziyaret
Burak Elmas'tan Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık
Burak Elmas'tan Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hagi ve Popescu'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:01:11. #1.15#

title