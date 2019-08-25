Hafif ticari araç ile forkliftin çarpıştığı kaza kamerada
Hafif ticari araç ile forkliftin çarpıştığı kaza kameradaSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın önüne çıkan forklifte çarpması sonucu 5 kişinin yaraladığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Hafif ticari araç ile forkliftin çarpıştığı kaza kamerada
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın önüne çıkan forklifte çarpması sonucu 5 kişinin yaraladığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 23 Ağustos'ta Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Davut Demiridaresindeki 34 TN 7798 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan Mücahit Çağlıyan'ın kullandığı forklifte çarptı.
Kazada sürücüler Mücahit Çağlayan, Davut Demirve hafif ticari araçta bulunan Nafiye Demir(30), Emir Ahmet Demir, ile 8 aylık Ömer Halis Demir yaralandı.
Kaza anı kamerada
Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yaşanan kazada, hafif ticari araç, sağ şeritten önüne çıkan forklifte çarpıyor.