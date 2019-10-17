Hadim'de Muhtarlar Toplantısı
Konya'nın Hadim ilçesinde, muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Konya'nın Hadim ilçesinde, muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Hadim Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarının taleplerinin yanı sıra sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.
Gökçe, muhtarlarla diyaloğu üst seviyeye çıkararak, sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
Toplantıda görüşülen konulara ilişkin ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği kaydedildi.