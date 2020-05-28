Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
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Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, 81 ilde aynı anda ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulandı. Habermetre, hem markalar hem de vatandaşlar tarafından dijital mecraların daha çok kullanılmaya başladığı bu dönemde, markaların online medyada gündem yaratan Ramazan Bayramı İletişim çalışmalarını inceleyerek, raporladı.

Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
28.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:58

Geleneksel kutlama ve ziyaretlerin olmadığı bu bayramda, vatandaşların bayram tebrikleri gibi markaların iletişim çalışmaları da dijital ortamlara taşındı. Online konserler ve samimiyetiyle içimizi ısıtan sıcacık reklam filmlerinin yanı sıra Ramazan Bayramı'na özel koleksiyon gibi iletişim çalışmaları da dikkat çekti.

Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
@birlikteguzel LP Konseri

ABD'li Şarkıcı LP, Türk Hayranları İçin Evinden Konser Verdi

Birlikte Güzel'in Kovid-19 salgını nedeniyle Instagram hesabı üzerinden yayınladığı "Ev'de" konseptli canlı müzik buluşmalarında dünyaca ünlü bir isim sahne aldı.Müzik dünyasında "LP" ismiyle tanınan Pergolizzi, Ramazan Bayramı'na özel Instagram'da "@birlikteguzel"in sayfasından gerçekleştirdiği konser yayınında Türk hayranlarıyla bir araya geldi. Rihanna, Christina Aguilera, Backstreet Boys, Cher Lloyd gibi birçok ünlü sanatçıya verdiği şarkılarla da tanınan sanatçının online konseri, "79 adet haber yansıması", "32.383 okunma sayısına" ve "4.340$ reklam değerine" ulaştı. 5 haberde ana sayfada yer alan konserle ilgili haber yansımalar, 72 saat ana sayfa görünümü sağladı. Gazeteduvar, Karar ve Cumhuriyet web sitelerinde uzun süreli ana sayfa görünümlerini yanı sıra, Sozcu, Hurriyet, Sabah, Milliyet, Haberturk, MSN, Haberler ve NTV gibi popüler yayınlarda da yer alması okunma sayısı ve reklam değerini artıran unsurlar olarak dikkat çekmiştir.

Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
İş Sanat Bayram Konserleri

İş Sanat'tan Bayram Konserleri

Yerli ve yabancı birçok sanatçının evlerinden kaydettikleri konserleriyle pandemi süresi boyunca sanatseverlerin evlerine konuk olan İş Sanat bayramda da yıldız isimleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle buluşturdu. Bayramın birinci günü ülkemizin arabesk ve fantezi müziğin öncülerinden Ümit Besen, ikinci gününde çağdaş halk müziği gruplarından Kardeş Türküler ve üçüncü gününde ise modern Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan evlerinden İş Sanat için özel olarak yaptıkları kayıtlarıyla dinleyicilerle birlikte oldu. Habermetre verilerine göre, Türkiye İş Bankası'nın sanat ve müzecilik faaliyetlerini yürüten İş Sanat'ın online bayram konserleri ile ilgili, "66 adet haber", "16.853 Okunma Sayısı"na ve "2.777$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı. 6 haberde ana sayfada yer alan ilgili yansımalar, 75 saat gibi uzun bir sürede ana sayfada kalmıştır. Cumhuriyet.com.tr'nin ilgili habere 21 buçuk saat ana sayfada yer vermesinin ise, Okunma Sayısı ve Reklam Değerlerinin yükselmesinde önemli etkisi olmuştur.

Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Vestel Ramazan Bayramı Reklam Filmi

Vestel'den Ramazan Bayramı'na Özel Reklam Filmi

Kovid-19 salgın süreci boyunca evde kalmanın önemine dikkat çeken reklam filmleri ve iletişim çalışmalarıyla dikkat çeken Vestel, Ramazan Bayramı'na özel reklam filmi yayınladı. Herkesin hafızalarında yeri olan "Lüküs Hayat" şarkısına bayram sevincini vurgulayan sözlerin yazıldığı reklam filmi, bir ailenin evde geçen bayram gününü konu edinirken, foto çekimi tekniğiyle de dikkat çekti. "65 adet haber", "13.051 Okunma Sayısı"na ve "910$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı. 4 haberde ana sayfada yer alan proje ile ilgili haber yansımaları, 29 saat ana sayfada kaldı. Turkiyegazetesi.com.tr'de yer alan haber yansımasının 25 buçuk saat ana sayfada kalması dikkat çekmiştir.

Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
THY'den Videolu Bayram Mesajı

THY'den Videolu Bayram Mesajı

THY, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu paylaşımda, "Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız" sözlerine yer verildi. Habermetre verilerine göre, Videolu Bayram Mesajı yansımaları online medyada "86 adet haber", "166.185 Okunma Sayısı"na ve "22.337$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı. 3 sitede manşet, 16 haberde ana sayfada yer alan ilgili yansımalar, toplamda 28 saat manşet, 140 saat de ana sayfada kaldı. Ahaber, Sabah, Haber7, Yeniasir ve Takvim web sitelerin uzun süreli manşet ve ana sayfa görünümlerinin okunma sayısına etkisi dikkat çekmiştir.

Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
THY Habermetre Skoru
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
THY Haberlerin Popüler Yayıncılarda Okunma Sayıları
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
DeFacto "Güvende Kal" Koleksiyonu

DeFacto'tan Ramazan'a Özel Koleksiyon

DeFacto, Kovid-19 salgını nedeniyle her bayramdan farklı olacak bu Ramazan Bayramı için yeni bir koleksiyon hazırladı. Marka bu bayram Güvende Kal koleksiyonu ile herkesin bu duygularını ifade edebilmesine olanak sağladı. Türkçe ve İngilizce farklı sloganlardan oluşan tişört koleksiyonu 'GüvendeKal', "Antivirus", "Wash your hands", "Social Distance Queen", "I'm at Home", "Keep Hope Alive", "Do Not Touch Your Face", "Current Mood", "Socail Distance Self Quarantine" sloganlarıyla ön plana çıktı. Habermetre verilerine göre, bu özel koleksiyon ile ilgili haber yansımaları online medyada "68 adet haber", "25.444 Okunma Sayısı"na ve "1.059$'lık Reklam Değeri"ne ulaştı. 7 haberde ana sayfada yer alan ilgili yansımalar, 7 buçuk saat ana sayfada kaldı.

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