Habermetre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü medya yansımalarını raporladı

1972 yılından bu yana her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü'nün bu yılki teması ve gelecek 10 yıldaki planının adı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Ekosistemin restorasyonu" olarak belirlendi. Dijital Medya takip ve raporlama ajansı Habermetre, marka ve kurumların 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamındaki iletişim çalışmalarını derleyerek, raporladı.

1-7 Haziran tarihleri arasında web sitelerinde "Dünya Çevre Günü" ile ilgili, 30.030 adet haber yansıması, 13.839.469 okunma sayısına ve 1.860.703$ reklam eşdeğerine ulaştı. İlgili haberler, 207 haberde manşette ve 749 haberde ana sayfada yer aldı. Toplamda ise, 1.964 saat manşet ve 8.341 saat süre ile ana sayfada yer aldı. Siyasilerin açıklamaları ve Belediyelerin bu konudaki etkinliklerinin yoğunluğu dikkat çekerken, marka ve kurumlar da bu özel günde basın bültenleri ile iletişim çalışmaları yaptı.

Habermetre, Sürdürülebilirlik faaliyetlerini odağına olan markaların 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptıkları iletişim çalışmaları arasında öne çıkanları derledi:

Vestel, Dünya Çevre Günü vesilesiyle sürdürülebilir ve çevreci yaklaşıma dikkat çekiyor. Bu anlayış ile üretim süreçlerinde karbon ayak izini azaltan şirket, ürettiği ürünlerle de tüketicilere sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Tüketicimizin hayatını kolaylaştıran teknolojileri üretirken, dünya kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncelikli hedefimiz" dedi.

Türk Telekom çalışanları son 3 yılda yaklaşık 18 ton elektronik atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan atıklarla 1107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu sağlandı ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salınımı engellendi" dedi.

Sürdürülebilirliği temel iş prensipleri arasında tutan Turkcell, özellikle çevreye duyarlı uygulama ve projelere de öncülük ediyor. Son yıllarda odaklandığı yenilenebilir enerji kullanımı, sıfır atık politikası, karbon emisyonu azaltımı ve dijital ürünleri sayesinde 100 binden fazla ağacın korunmasını sağlayan Turkcell, 2020 yılında 165. 6 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı ve karbon salınımını ise 48 ton 592, 42 kg azalttı.

Vodafone Türkiye, Dünya Çevre Günü'nde yenilenmiş 2'nci el cihaz kampanyası başlattı. Kullanıcılar, kullanmadıkları eski cihazları değerlendirip yeni cihaz satın alabildikleri gibi, doğrudan Vodafone güvencesiyle yenilenmiş 2'nci el cihaz da satın alabiliyor. Vodafone, kampanyayla, elektronik atıkların geri dönüştürülmesini hedefliyor.

Yapı Kredi çalışanlarının çocukları, daha sürdürülebilir bir dünya umuduyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şarkı söyledi. Yapı Kredi'nin değerlerinden alınan ilhamla söz ve bestesi hazırlanan "Doğa Benim Geleceğim" şarkısını, 6-14 yaş arasındaki Yapı Kredi çalışanlarının çocukları seslendirdi. Bu şarkı, salgın şartları nedeniyle telefonla alınan ses ve video kayıtlarının stüdyo ortamında son haline getirilmesiyle hazırlandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada daha yaşanabilir bir dünyanın ancak çevre ve iklim değişikliği konusunda atılacak sorumlu adımlarla mümkün olduğuna işaret etti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "2020 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji verimliliği projeleri kredi portföyümüzün yüzde 57'sini oluşturuyor ve sürdürülebilirlik temalı kredilerin portföydeki payı yüzde 63" dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği yenilikçi sürdürülebilir faaliyetlerini paylaştı, iş dünyasını somut adımlar atmaya davet etti. TSKB'nin tüm bankacılık faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine göre yürüttüğü belirtilen açıklamada, bankanın, sağladığı finansman olanakları ile 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 7'sine doğrudan katkı sağladığı bildirildi.

Yemeksepeti, Dünya Çevre Günü'nde bir kez daha tüm kullanıcı ve restoran ailesiyle çevresel farkındalığa dikkat çekti. Yemeksepeti'nin sipariş onay sayfasında "İhtiyacın yoksa yeşili koru" butonu her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri tarafından tercih ediliyor. Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak için sunulan plastik tabak, çatal, bıçak, pipet ve kağıt peçete istemiyorum seçeneği sayesinde son 12 ayda toplam 926 ton daha az plastik tüketildi.

LG, Dünya Çevre Günü'nde daha az plastiğe dikkati çekiyor. LG, yalnızca bu yıl 750 tona kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanarak 2021 model LCD TV'lerin belirli modellerinde, QNED Mini LED gibi geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artırmayı planlıyor.

İzocam, hem ürettiği ürünlerle çevre ve insanı göz önünde tutuyor hemde tesislerini çevresel koşullar ile uyumlu olacak şekilde modernizeediyor. Tesislerin minimum çevresel etki ile çalışmasını sağlamakamacıyla en son Tarsus tesisinde yaptıkları baca filtresi yatırımıylailgili konuşan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, "Yeni filtreyatırımımız sayesinde tüm emisyon salımını standartların çok altınaçekmeyi hedefliyoruz. Büyük ölçekli bu çevre dostu yatırım sayesindedünya standartlarında hava emisyon değerlerine ulaşacağız. Bu önemliproje, İzocam'ın sürdürülebilir bir dünya için yaptığı katkıdır" dedi.

Akmerkez tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile "Kentsel Tarım" dersleri kapsamında düzenlenen uygulamalı dersler son buldu. Teorik anlatımların ardından pratik dersleri Akmerkez Terasta Tarım alanında gerçekleşen program, EK BİÇ YE İÇ permakültür uzmanları ve alanında uzman konuk eğitmenlerin destekleriyle düzenlendi.

Zorlu Holding, sorumlu yatırım holdingi vizyonu, insan odaklı sistemler ve yenileyici iş modelleri odağında yenilediği ''Akıllı Hayat 2030'' stratejisi çerçevesinde buluşmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Harvard Business Review Türkiye ile Dünya Çevre Günü kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen ''Çevre Odaklılıkla Değer Oluşturmak'' etkinliğinde öne çıkan kavramlar ve trendler konunun farklı paydaşlarının değerli temsilcileri tarafından ele alındı.

İGA'nın tasarım aşamasından itibaren sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirdiği İstanbul Havalimanı, çevreye verdiği değer ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da örnek teşkil etmeye devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü anlamlı bir şekilde kutlayan İGA, İstanbul Havalimanı'nda "kollekt" uygulamasını hayata geçiriyor. Kollekt uygulaması ile İstanbul Havalimanı''nda yolcular için atık yönetiminde davranışsal dönüşüm sağlanması hedefleniyor.

İnteraktif Çevre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde, 5 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında bir geri dönüşüm projesini hayatageçiriyor. Proje kapsamında Kibar Holding ve Grup şirketlerine elektronik atıkkumbaraları yerleştirilecek. Çalışanlar, atıl durumdaki elektrikli veelektronik eşyalarını geri dönüşüme gitmesi için bu kumbaralaraatabilecek. Evden çalışanlar için de kargo ile gönderim imkanısunulacak.Cihazların geri dönüşümünden elde edilen gelir ise Kibar Gönüllüleri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerindedeğerlendirilecek.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, sürdürülebilir bir gelecek için atık ve enerji yönetiminin çevreyi korumadaki önemine dikkat çekti. Bursagaz'dan yapılan açıklamada, SOCAR Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerinde enerjinin verimli kullanımının ve karbon ayak izinin azaltılmasının önemli bir yeri olduğu vurgulanırken, bu kapsamda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan Bursagaz'da öncü nitelikte çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), çalışanlarının çocuklarına 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 'Suyun Önemi' konulu çevrim içi seminer düzenledi.

TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Dünya Çevre Günü kapsamında Yeşil Tarife ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında konuştu. Elektrik tüketiminde 1 Haziran itibariyle başlayan 'Yeşil Tarife' döneminin Türkiye'nin temiz bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümesinde atılan önemli bir adım olduğunu kaydeden Şahintaş, "Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımları, bu hamleyle birlikte daha da artacak" değerlendirmesini yaptı.

Biotrend Enerji, Dünya Çevre Günü için hazırladığı reklam filmiyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına herkesin bir adım atması gerektiğinin altını çiziyor.

Üçay Grup CEO'su Turan Şakacı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekerek, "Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na göre Türkiye günlük 7,5 saatlik verimli güneş kullanımı ve 48 bin megavatlık rüzgâr enerjisi potansiyeli ile Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Bu potansiyeli değerlendirmek, Türkiye'yi enerji üretiminde kirletici yakıtlardan kurtarmak mümkün" açıklamasında bulundu.

Yenilenebilir ve çevreci enerji kaynakları arasında yer alan biyokütle kullanarak üretim yapan Oltan-Köleoğlu Enerji (OKE), çevrenin korunmasına da büyük katkı sağlıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesi ile OKE'den yapılan yazılı açıklamada, fosil yakıtların kullanımı ve kirliliğin neden olduğu iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının, günümüzde insanlığın en büyük sorunlarından birini teşkil ettiği belirtildi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, "Sahip olduğumuz tek evimiz Dünya. Günümüzde karşı karşıya kaldığımız en büyük tehdit olan iklim krizi ile kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Son bir yılda yaşanan tüm çevre olayları bu tehlikenin git gide ne kadar büyüdüğünün göstergesi. Hayatın devamlılığını sağlayabilmek için sorumluluk almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Global Compact'in dünya genelindeki 69 yerel ağından biri olan Global Compact Türkiye, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde iş dünyasını daha yaşanabilir bir gelecek için çok geç olmadan harekete geçmeye davet etti. Konuyla ilgili açıklamada pandemi sürecinde tek kullanımlık plastiklerin kullamının arttığı ve neden oldukları risklerin yükseldiği vurgulandı.

WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Doğal kaynaklara yönelik talep, doğanın bize bir yılda sunabileceğinin yüzde 60 üstünde. Yani, 1.6 dünyamız varmış gibi yaşıyoruz" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, 'Yeniden Tasarla; Yeniden Oluştur; Yeniden Yapılandır diyerek doğası ile barışacak nesil olalım. Bizler hasarlı ekosistemlerini yenileyen, canlandıran ve koruyan nesiller olursak, bu gidişata dur diyerek, tersine çevirebiliriz. Bu nedenle bugünkü nesiller önemli ve neslimizin sorumluluğu yüksek' vurgusu yaptı.

Günümüzün en büyük iki tehdidi olan iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına dikkat çeken TEMA Vakfı, doğayı korumanın, gezegenimizi ve kendi yaşamımızı korumak olduğunun bir kez daha altını çizdi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, doğanın yükünün her geçen gün arttığını belirterek, bu yükün azaltılması için tek bir bireyden tüm insanlığa, politikacılara ve yöneticilere görevler düştüğünü belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında iklim değişikliğinin etkilerinin çok yoğun hissedildiği ve çevrenin hayati öneminin çok net biçimde görüldüğü bir dönemin yaşandığına dikkati çekerek, özellikle Covid-19 salgını koşullarında yaşanan sürecin çevreyi korumanın tercihten ziyade, zorunluluk olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre için yerli ve milli üretime vurgu yaptı. Bolat "Albayrak Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz sanayiden tarıma, hizmetlerden medyaya pek çok alanda sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çevreye duyarlı kahraman çocuklar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun podcast sayfasında buluştu. 13. yılında, 'Dünya Bizim Evimiz' başlığıyla dijital olarak devam eden, sürdürülebilir bir dünyanın kapılarını aralayan tiyatro, yayınlanan ilk iki bölümü 'Sularımız Tükeniyor' ve 'Küresel Isınma' ile tüm çocuklara geleceği değiştirme cesareti veriyor.

Rebul Şirketler Grubu'nun gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya hazırlama misyonuyla hayata geçirdiği, sürdürülebilirlik eforlarının bir parçası olan 'Gezegene Teşekkür' ağaçlandırma projesi devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne istinaden gezegene 80 bin tohum topu ile teşekkür eden Rebul Şirketler Grubu, insansız hava araçları ecoDrone'lar ile Doğu Ladini ve Yabani Nar tohumlarını Artvin'de ağaçlandırılması gereken alanlarla buluşturdu.

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Türkiye'yi ilk kez yemek kartı hizmetiyle tanıştıran ve tüm faaliyetlerini İdeal İnsan, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim kavramları üzerine inşa eden Edenred Türkiye, sürdürülebilir bir gelecek için teknolojinin tüm gücünden faydalanıyor. Hayata geçirdiği dijital ürün ve çözümleriyle karbon ayak izini, kaynak tüketimini ve atık üretimini azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olan şirket, önümüzdeki seneye kadar sera gazı emisyonunu 2013 yılına oranla yüzde 26 oranında azaltmayı, sunduğu çevre dostu hizmetlerini ise yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Çocuklar 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü, İstanbul Modern'in ücretsiz düzenlediği çevrimiçi atölye çalışmalarıyla kutladı.Müzenin koleksiyon sergisinden ilham alan Sanatın Doğası adlı atölye programı, çocukların çevrelerine farkındalıklarını güçlendirmeyi, doğaya dair hissettikleri duyguları derinleştirmeyi amaçlıyor.

Banvit BRF ürün inovasyonu, tasarruf ve geri dönüşüm projeleri, sıfır atık sertifikasyonu, çevre ve eğitim projeleriyle sürdürülebilirlik alanındaki adımlarını hızlandırdı. Dünya Çevre Günü nedeniyle Banvit BRF'in sürdürülebilirlik gündemi ve buna yönelik uygulamaları hakkında bilgi veren Banvit BRF CEO'su Tolga Gündüz, iklim değişikliği ile mücadelede kurum ve kuruluşlara, şirketlere ve bireylere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, "Bakliyatlar zengin besin değerleriyle tüm insanlık için biyoyararlılık gösteriyor. Bakliyatlar bu anlamda dünya nüfusu için sürdürülebilir gıda olarak kritik önem taşıyor" dedi.

Penti, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak 10 yıllık sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında herkesi değişime davet eden ve sürdürülebilirlik kapsamındaki felsefelerini açıklayan Penti CEO'su Mert Karaibrahimoğlu, sadece son bir yıl içerisinde sürdürülebilir malzeme kullanımını yüzde 70'in üzerinde artırdıklarını belirtti.

Mitsubishi Electric; enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor. Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ilklere imza atan ve bugünden geleceği gören inovatif çalışmalarında çevrenin her zaman öncelikli olduğunu söyledi.

Adel Kalemcilik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 15 bin tohum topunu daha toprakla buluşturuyor. Bu yıl, Mersin'de Toroslar'a yakın bir bölgede, Toros Sediri ve Kızılçam tohum topları atışı ile ormanların gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 4 yılda 250 tonu aşkın elektronik atığı eğitime kazandırdı. TEGV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her türlü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları (AEEE) konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle devam eden Atma Bağışla Projesi ile evde, okulda ve işyerinde kullanılmayan elektronik atıkları geri dönüşümle eğitime kazandırarak hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor, hem de eğitimle güçlenmiş toplum hayaline gönüllülerini ortak ediyor.

Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 37 yıldır düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan karikatüristlerin çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla çizdiği karikatürler "Doğa Alarm Veriyor" adıyla sergiye dönüştü.

Eker Süt Ürünleri, ekolojik sistemin korunduğu daha yeşil ve daha sağlıklı bir gelecek için Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmayolunda iş dünyasına önemli görevler düşerken, Eker Süt Ürünleri işyapış biçimini sürdürülebilir kalkınma modelleri doğrultusundaşekillendiriyor.

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm çalışmalarımızın odağına inovatif çevreci yaklaşımlar var. Sürdürülebilirliğin en önemli boyutlarından biri olan çevre için her işimizde hassas davranıyor, üretim yaklaşımlarımızı bu odakla geliştiriyoruz" dedi.

Roca ve Schneider Electric, gerçekleştirilen iş birliği sayesinde günümüzün gerçeklerini dikkate alarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını temiz bir dünyada karşılamak için çalışacaklar. Anlaşma kapsamında Roca, Schneider Electric'in yeni iklim değişikliği danışmanlık hizmetinden destek alarak ortak bir sürdürülebilirlik politikası oluşturacak.

Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, 5 Haziran Dünya Çevre Günü özelinde, üretimin doğa ve çevre etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Cobot'ların üretimde kaynakları en verimli şekilde kullandığını açıklayan Gök, cobot'larla çevre dostu üretimin kapılarının açılabileceğini söyledi.

BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü artan ekonomik tasarruf tedbirleri ve temiz bir dünyada yaşama arzusuyla beraber LPG kullanımının her geçen gün arttığını söyledi.

PTT AŞ tarafından "İleri Dönüşüm" temasına yer verilen, stickerlı ve geri dönüşümlü pul kağıdına basılarak hazırlanan "Dünya Çevre Günü" konulu tek değerli anma pulu ve ilkgün zarfı 05 Haziran 2021 tarihinde tedavüle sunuldu.

Da Vinci, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü özel kuşak yayınıyla kutladı. Da Vinci TV, 5 Haziran Cumartesi günü saat 15:00-20:00 arasında yayınlanacak programlar ile çocuklarda "çevre bilincini" artıracak yayınlarını ekranına taşıdı.

ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) iş birliğiyle düzenlenen "Tür Say" etkinliği kapsamında, doğaseverler ODTÜ yerleşkesinde rehberler eşliğinde gözlem yaparak ve ilgilerini çeken bitki, kuş ve kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

İnteraktif Çevre ana sponsorluğunda Bisiklet Derneği tarafından, 3-5 Haziran tarihleri arasında Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, hurda olarak getirilen bisikletler bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından köy okullarına hediye edilecek.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, enerji verimli ve çevre dostu bir üretimi hedeflerken, ülkemizdeki sürdürülebilir malzeme ihtiyacının karşılanması için inovatif ürünler geliştirmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla uluslararası katılımlı "Dünya Çevre Günü Paneli" düzenlendi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Sürdürülebilir tüketim ve üretim de dahil olmak üzere doğayı bozmadan korumaya, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye özen göstermeliyiz. Böylece gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlayabiliriz" diye konuştu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ülke ekonomisine ve çevreye katkıda bulunmak için ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. 5 Haziran Dünya Çevre Günü de bu konuya dikkat çekmek için büyük önem taşıyor" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Dünyanın her köşesinde ekosistemin korunması konusunda ulusal ve uluslararası dayanışma kurumlarının ve hukuk düzeninin kurulması kaçınılmazdır" dedi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Günerhan, "Terazinin bir tarafına kalkınma diğer tarafına doğal varlıkların korunması konulursa, terazinin dengede olmasını sağlama çalışmalarına çevrecilik denilebilir. Yani çevrecilik modern ve gerçekçi bir sentezdir" dedi.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Gökçe, "Çevresel sorunlarla mücadelede en etkin uygulamalardan biri binalarda enerji verimliliğini, yani ısı yalıtımı uygulamalarını artırmaktır. İstanbul'da son 5 yılda hava kirliliğinin azaldığının tespit edildiği araştırma sonuçları da, binalarda ısı yalıtımının önemini ortaya çıkardı" dedi.

TÜRKÇİMENTO, sektörün son 5 yılda yaklaşık 1 milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği alternatif yakıt olarak değerlendirmesiyle 865 bin ton sera gazının atmosfere salımını engellediğini açıkladı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Türkiye'nin En Yeşil OSB'si" seçilen organize sanayi bölgesi olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini, çevreye ve yeşile verdikleri önemi ileri boyutlara taşıdıklarını belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi, ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Koordinatörü Ömer Benli, "5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü"nün Eskişehir'de sürdürülebilir ve yeşil sanayi konusunda atılacak adımlar için bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı ve Dünya Çevre Günü'nün daha sağlıklı bir çevre yılı olması temennisiyle kutladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi'nin (ATAK) işbirliğinde Dünya Gazetesi ve TEPAV'ın katkılarıyla Dünya Çevre Günü'nde "Sürdürülebilir Çevre İçin Üretim ve İhracatta Karbon Ayak İzi" başlıklı toplantı düzenlendi. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde gerçekleşen çevrimiçi toplantıya, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Program Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca konuk olarak katıldı.

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