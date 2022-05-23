Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 23 Mayıs Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 23 Mayıs Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Derya Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 23 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (23 Mayıs Pazartesi) İlayda Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar İlayda Hanım'ın evine konuk olacak. İlayda Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlayda Hanım

2. gün yarışmacısı : Sedanur Hanım

3. gün yarışmacısı :

4. gün yarışmacısı :

5. gün yarışmacısı :

Henüz diğer yarışmacıların isimlerini bilmiyoruz. Öğrendiğimizde haberimize ekleyeceğiz.

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

23 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Ferhat Bey'in İlayda Hanım'a puanı : 4 puan

4 puan Furkan Bey'in İlayda Hanım'a puanı : 6 puan

6 puan Sedanur Hanım'ın İlayda Hanım'a puanı : 5 puan

5 puan Aynur Hanım'ın İlayda Hanım'a puanı : 6 puan

İlayda Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 21 puan

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