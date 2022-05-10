Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 10 Mayıs Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim 30 puanla Dilan Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 10 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (10 Mayıs Salı) Derya Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Derya Hanım'ın evine konuk olacak. Derya Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

10 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

- Selim Bey'in Derya Hanım'a puanı : -

- - İrem Hanım'ın Derya Hanım'a puanı : -

- - Şevki Bey'in Derya Hanım'a puanı : -

- - Selin Hanım'ın Derya Hanım'a puanı : -

Derya Hanım'ın toplam puanı : -

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