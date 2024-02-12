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ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde kimle kim eşleşti?

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde kimle kim eşleşti? İşte, ZTK çeyrek final eşleşmeleri!

ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde kimle kim eşleşti? İşte, ZTK çeyrek final eşleşmeleri haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Çeyrek final turunda Beşiktaş - Konyaspor, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe ve Galatasaray - Fatih Karagümrük ile eşleşti.

YARI FİNAL MAÇLARI KAÇ MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK?

Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupada yarı final maçları ise 2 ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Trabzonspor - Rams Başakşehir
  • Beşiktaş - Konyaspor
  • Ankaragücü - Fenerbahçe
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibi

Trabzonspor - Rams Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibi

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