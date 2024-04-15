Ziyech gol izle! (Alanyaspor Galatasaray)

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Ziyech, 61. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla inanılmaz bir şut çıkardı ve takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı. İşte, Ziyech gol izlemelinki!

ZİYECH'TEN MÜKEMMEL GOL

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleye Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından attığı gol damga vurdu.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Ziyech, 61. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla inanılmaz bir şut çıkardı ve takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı.

Hakim Ziyech ise ligdeki gol sayısını üçe yükseltmiş oldu. Ziyech, bu üç golünü de ceza sahası dışından kaydetti ve sarı kırmızılı takımın tarihinde bunu başaran ilk futbolcu ünvanını aldı.

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