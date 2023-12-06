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Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları bugün oynandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda kazanan takımlar, 5. eleme turuna yükseldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları nereden izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi bu hafta yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da TFF ve kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları nereden izlenir?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Bandırmaspor vs. Somaspor - 13:00

Kasımpaşa vs. Kırşehirspor (A Spor) - 13:00

Bodrumspor vs. Menemenspor - 13:00

Erzurumspor vs. 24 Erzincanspor (A Spor) - 13:00

Boluspor vs. Amedspor - 14:00

Ümraniyespor vs. Çankaya FK - 14:00

Eyüpspor vs. Ankara Demir - 14:00

Gençlerbirliği vs. Bornova FK- 14:00

Adanaspor vs. Esenler Erokspor- 14:00

Göztepe vs. 1461 Trabzon - 14:00

Altay vs. Kırklarelispor - 14:00

Sakaryaspor vs. Ankaraspor - 14:00

Konyaspor vs. Beyoğlu Yeni Çarşı (A Spor) - 15:00

Hatayspor vs. Düzcespor (A Spor) - 17:00

Kayserispor vs. Vanspor (A Spor) - 19:00

Trabzonspor vs. Çorum FK (A Spor) - 21:00

Emir Ceran
Emir Ceran
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