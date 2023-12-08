Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Böylece merak edilmekte olan Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Sorusu da yapılan kura çekimi ile yanıt buldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Sorusu, gerçekleştirilen kura çekiminin ardından merak ediliyor. Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Bu turda Beşiktaş-Eyüpspor, Fenerbahçe-Adanaspor, Galatasaray-Ümraniyespor ile Trabzonspor ise Manisa FK ile mücadele edecek. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi Ümraniyespor oldu.

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş-Eyüpspor

Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

Başakşehir-Boluspor

Alanyaspor-Samsunspor

Sivasspor-Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Bandırmaspor

Hatayspor-Sakaryaspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Konyaspor-Göztepe

Adana Demirspor-Erzincaspor

Trabzonspor-Manisa FK