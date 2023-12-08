Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Böylece merak edilmekte olan Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Sorusu da yapılan kura çekimi ile yanıt buldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Sorusu, gerçekleştirilen kura çekiminin ardından merak ediliyor. Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Bu turda Beşiktaş-Eyüpspor, Fenerbahçe-Adanaspor, Galatasaray-Ümraniyespor ve Trabzonspor'da Göztepe ile mücadele edecek. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş - Eyüpspor

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

Başakşehir - Boluspor

Alanyaspor - Samsunspor

Sivasspor - Keçiörengücü

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor