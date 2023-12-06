Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları bu hafta oynanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman yapılacak. İşte, ZTK kura çekim tarihi!

ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları bu hafta oynanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman yapılacak. İşte, ZTK kura çekim tarihi haberimizde...

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da TFF ve kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

KURAYA HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.