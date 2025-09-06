Zinedine Zidane'ın adı, Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin gündeminde geniş yankı buldu. Sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho sonrası yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, dünya futbolunun önde gelen isimlerinden biriyle görüşmeler yapıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Zinedine Zidane Fenerbahçe ile anlaştı mı? Zidane Fenerbahçe'ye mi geliyor?

ZİNEDİNE ZİDANE KARİYERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, kadroyu dünya çapında başarılara imza atmış bir teknik direktöre teslim etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda adı sıkça anılan Zinedine Zidane, kariyerinde Real Madrid ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Futbolculuk yıllarında Fransa Milli Takımıyla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşayan Zidane, teknik direktörlükte de Real Madrid'de önemli başarılara imza attı. Taraftarlar, "Zizou" lakaplı efsanenin Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde takımın Avrupa'da güçlü ve iddialı bir kimlik kazanacağına inanıyor.

FENERBAHÇE ZİNEDİNE ZİDANE İLE ÖN ANLAŞMA YAPTI MI?

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Zinedine Zidane ile Fenerbahçe arasında maaş ve sözleşme süresi konularında kayda değer ilerleme sağlandı. Resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, tarafların önümüzdeki günlerde anlaşmanın detaylarını kesinleştirmesi öngörülüyor.

ZİNEDİNE ZİDANE İSTANBULA NE ZAMAN GELECEK?

Transfer sürecinde önemli aşamaya gelinirken, Zinedine Zidane'ın İstanbul'a gelerek resmi imzayı atmasına sayılı günler kaldı. Sarı-lacivertli yönetimin, bu kritik gelişmeyi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

MAAŞ VE SÖZLEŞME DETAYLARI ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile görüşmeler gerçekleştirerek durumları hakkında bilgi verdi. Ancak Spalletti'nin, ailesiyle vakit geçirmek istemesi nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından hız kazanan yönetim, sürpriz bir adım atarak Zinedine Zidane ile masaya oturdu. Fransız teknik adamın teklife olumlu yaklaştığı ve taraflar arasında ön anlaşma sağlandığı bildirildi. Maaş ve sözleşme detayları netleştiğinde, 53 yaşındaki Zidane Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.