İstanbul'un Zeytinburnu ilçe belediyesi hangi partinin yönetiminde merak ediliyor. Peki, Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden? İşte, Zeytinburnu belediyesi hangi partiden? Yanıtı...

Zeytinburnu Belediyesi hangi parti? Zeytinburnu Belediye Başkanı hangi partiden?

Zeytinburnu Belediyesi hangi parti? İstanbul'un Zeytinburnu ilçe belediyesi hangi partinin yönetiminde merak ediliyor. Peki, Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden? İşte, Zeytinburnu belediyesi hangi partiden? Yanıtı haberimizde...

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy'dur ve Zeytinburnu Belediyesi AK Parti yönetimindedir.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy, 1974'te Rize Çamlıhemşin'de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna girdi, üç yıl devam etti. 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1997'de mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı.

1999'da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004'te Başkan Yardımcısı oldu. 10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları sorumluluğunu yürüttü, encümen ve ihale komisyonu başkanlığı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetti

Ekim 2014'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Doğal ve kültürel mirasla uyumlu yeni bir konut politikası oluşturulmasına katkı sağlamak üzere Ev ve Şehir seminerlerini düzenledi. TOKİ Kültür Yayınlarını hayata geçirdi.

Eylül 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Millî Kültür Şûrası, 3. Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresinin düzenlenmesinde etkin rol aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle, Temmuz 2018'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Kasım 2018'de AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrıldı. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk babasıdır.