Dünya kupası karşılaşmalarında konser vereceği haberinin duyulmasının ardından birçok kişi tarafından Zeynep Bastık hangi maçta konser verecek KATAR 2022? Sorusu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Zeynep Bastık hangi maçta konser verecek KATAR 2022? Sorusunu merak ediyor. Peki, Zeynep Bastık hangi maçta konser verecek KATAR 2022? Zeynep Bastık hangi dünya kupası maçında, ne zaman konser verecek?

Türkiye'de son zamanların en sevilen şarkıcılarından olan Zeynep Bastık 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle Katar'da dev bir konser verecek. Şarkıları ve konserleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Bastık, BTS, Nicki Minaj ve Shakira gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak. Peki, Zeynep Bastık hangi maçta konser verecek KATAR 2022? Zeynep Bastık hangi dünya kupası maçında, ne zaman konser verecek?

ZEYNEP BASTIK HANGİ MAÇTA KONSER VERECEK KATAR 2022?

Zeynep Bastık Katar'da 24 Kasım'da konser verecek. Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Zeynep Bastık konser verecek. Bastık ile birlikte konser verecek olan diğer şarkıcılar da açıklandı. Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler de konser verecek.

"HEYECANLI VE GURURLUYUM"

Zeynep Bastık Katar konseri sosyal medya hesaplarından ve kanallardan da canlı izlenebilecek. Bastık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.