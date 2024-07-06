ZEKİ ÇELİK KİMDİR? Zeki Çelik kaç yaşında ve nereli? Zeki Çelik'in hayatı!

Zeki Çelik kaç yaşında ve nereli? Zeki Çelik'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Milli yıldızımız Zeki Çelik kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynadığı gündeme geliyor. Zeki Çelik kimdir? Detaylar haberimizdedir...

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 yılında Bursa'da doğdu. Serie A ekiplerinden AS Roma takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

Kulüp takım kariyeri

Bursaspor

Çelik, 11 yaşında Bursa ekiplerinden Yavuz Selimspor tarafından keşfedildi. Burada geçirdiği 1 sene sonra Bursaspor altyapısına transfer oldu. Burada Enes Ünal, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş gibi A takıma yükselen genç oyuncularla beraber oynadı. Ocak 2015'te Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2015-16'da 3. Lig ekibi Bursa Nilüferspor'a kiralandı. 23 Ağustos 2015'te Kozan Belediyespor ile oynanan lig maçında kariyerinin ilk maçına çıktı. İlk sezonunda 34 lig maçında forma giydi.

İstanbulspor

2016-17 sezonu öncesi İstanbulspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak tarafından beğenildi ve Bursaspor'da A takımda düşünmediğini öğrenince, 2. Lig takımı İstanbulspor'a transfer olmayı kabul etti. İlk sezonunda 31 maçta forma giydi. Takımı, grup birincisi olarak TFF 1. Lig'e yükseldi. 12 Ağustos 2017'de çıktığı ilk 1. Lig maçında kariyerinin ilk golünü Eskişehirspor karşısında kaydetti. O sezon 33 maçta forma giyen futbolcu 3 tane gol kaydetti.

Lille

TFF 1. Lig'deki performansıyla millî takıma çağrılan futbolcu, yabancı takımların da dikkatini çekti ve 2018-19 sezonu öncesi Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. 11 Ağustos 2018'de Rennes'i 3-1 yendikleri maçta ilk kez Lille forması giydi. Bu maçta bir de asist yaptı. 2018-19 sezonunda 38 lig maçının 34'nde forma giyip 1 gol 5 asist ile yılı tamamladı.

2019-20 sezonunda 17 Eylül 2019 tarihinde kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Ajax karşısında çıktı. Sonrasında Chelsea ve Valencia'nın da olduğu grupta kalan maçların tamamında forma giydi. Ancak Lille gruptan çıkma performansı gösteremedi. Fransa'da yerel ligde de 23 maça çıkan Zeki Çelik bu maçlarda 3 asist ile oynadı.

Roma

2022-23 sezonu öncesi İtalya Serie A takımlarından Roma, millî futbolcu Zeki Çelik'i transfer etti. Roma Kulübünüm internet sitesinden yapılan açıklamada ise Zeki Çelik'in kendisini 4 yıllığına Roma'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

Milli takım kariyeri

Türkiye millî futbol takımı ile ilk maçına 5 Haziran 2018 tarihinde 1-1 biten Rusya maçında çıkmıştır. 2 Haziran 2019 tarihinde dostluk maçında Özbekistan'a karşı ilk millî golünü attı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma şansı buldu.