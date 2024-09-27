YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri!

Yurtiçi kargo mesai saatleri ile ilgili olarak, Yurtiçi kargonun açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi arayışı sürmektedir. Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor ve dağıtım saatleri ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurtiçi kargo Cumartesi- Pazar günleri saat kaça kadar açık ve hafta sonları Yurtiçi kargo çalışma saatleri sık sık araştırılıyor. Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, dağıtım saatleri ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Pazartesi: 09.00 - 18.00

Salı: 09.00 - 18.00

Çarşamba: 09.00 - 18.00

Perşembe: 09.00 - 18.00

Cuma: 09.00 - 18.00

YURTİÇİ KARGO DAĞITIM SAATLERİ 2024

Pazartesi: 09.00 - 18.00

Salı: 09.00 - 18.00

Çarşamba: 09.00 - 18.00

Perşembe: 09.00 - 18.00

Cuma: 09.00 - 18.00

YURTİÇİ KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Yurtiçi Kargo şubeleri 09:00 ile 18:00 arasında açık olmaktadır. Ayrıca, Yurtiçi Kargo, Cumartesi günleri kargo dağıtımı yapmaktadır.

YURTİÇİ KARGO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Yurtiçi Kargo şubeleri, 09:00'dan 18:00'a kadar hizmet vermektedir. Ayrıca, Cumartesi günleri de kargo dağıtımı gerçekleştirmektedir.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumartesi günleri, 09:00-13:00 saatleri arasında normal işleyiş sürerken, 13:00-17:00 saatleri arasında müşterilerin gönderileri yalnızca şubelerde kabul edilmekte ve teslim edilmektedir.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo Cumartesi saat 09.00'da açılıyor ve 17.00'te kapanıyor.

YURTİÇİ KARGO PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Pazar günleri ise Yurtiçi Kargo şubeleri kapalıdır ve dağıtım yapılmamaktadır.