Gümrük vergisi yükseldi mi? Yurt dışı alışveriş sınırı kaç Euro'ya düştü? Yurt dışından alışveriş yapanlara üzücü haber geldi. Harcama limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Gümrük vergisi artırıldı mı ve yurt dışından en fazla kaç ürün alınır soruları gündeme geliyor. Yurt dışı alışveriş harcama limiti düşürüldü mü, kaç Euro? Gümrük vergisi yükseldi mi? Yurt dışı alışveriş sınırı kaç Euro'ya düştü? Detaylar haberimizdedir...

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ HARCAMA LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Daha önce 150 Euro olan harcama limiti 30 Euro'ya düşürülürken, Avrupa'dan yapılacak alışverişlerde vergi oranı yüzde 30'a, Avrupa dışı yerlerden olan alışverişlerde ise yüzde 60'a yükseltildi. Bu durum, Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlardan alışveriş yapacakları etkileyecek.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ SINIRI NE KADAR?

Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ LİMİTİ NE KADARA DÜŞTÜ?

Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

ORANLAR DAHA ÖNCE FARKLIYDI

Daha önceki düzenlemede AB'den gelen ürünlerde vergi yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse vergi yüzde 30'du. Böylece vergilerde yüzde 66 ile yüzde 100 arasında değişiklik yapılmış oldu.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ 30 EURO'YU AŞARSA NE OLUR?

Kanun maddesinde belirtilene göre, 30 Euro'yu aşan 1500 Euro'yu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor. Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

30 KİLOGRAM KURALI VAR

Alınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Çin'den ürün sipariş edildiği varsayılırsa 100 liralık ürünün gümrük vergisi yüzde 60, Özel Tüketim Vergisi yüzde 20 (bazı ürünler muaf tutuluyor), gümrük sunum ücreti 22 lira, Damga Pulu Vergisi 2.2 lira olarak çıkıyor. 100 liraya yüzde 60 gümrük vergisi uygulandığında ürünün fiyatı 160 liraya yükseliyor. 160 liraya yüzde 20 ÖTV uygulandığında fiyatı 192 liraya çıkıyor. 22 lira gümrük sunum ücreti eklendiğinde ürünün fiyatı 214 liraya çıkıyor. 2.2 lira damga vergisi de eklenince nihai olarak ürünün ücretsiz kargoyla elinize ulaşması 216.2 liraya yükseliyor.