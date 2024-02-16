Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı mı? Eşcinsel evlilik yasallaştı mı, yasa onaylandı?

Yunanistan, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı parlamentoda oyladı. 300 sandalyeli parlamentodaki 176 milletvekilinden oluşan partiler arası çoğunluk tarafından onaylandı. Böylece Yunanistan eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu. Peki, Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı mı? Eşcinsel evlilik yasallaştı mı, yasa onaylandı? Detaylar haberimizde...

YUNANİSTAN'DA EŞCİNSEL EVLİLİK YASALLAŞTI MI?

Ortodoks Kilisesi ise bu tasarıya tepki göstermişti. Kilise, evlilik tasarısının "ebeveyn rollerini karıştıracağını" ve "geleneksel aileyi zayıflatacağını" savunuyordu. Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden 15'i, eşcinsel evliliği yasallaştırdı. Dünya çapında 35 ülkede eşcinsellerin evlenme hakkı bulunuyor.