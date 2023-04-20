Yumurta büyüklüğünde yağan dolu taneleri şaşkına çevirdi

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu ağaçlara zarar verdi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmurun ardından etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kahta ilçesi Karaman Köyü'nde yaşandı. Bölgede etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran ve bir kaç dakika süren yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde hızla düşen dolu taneleri nedeni ile tavukların sağa sola kaçıştığı, ağaç dallarının kırılarak zarar gördüğü ve kısa sürede yeri beyaz örtünün kapladığı görülüyor.