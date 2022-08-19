Yükselen Oğlak Özellikleri! Yükselen oğlak kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen oğlak erkek özellikleri!

Yükselen oğlak özellikleri! Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen oğlak özellikleri nelerdir? Yükselen oğlak kadını fiziksel özellikleri, yükselen oğlak erkek özellikleri, yükselen oğlak dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen oğlak burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN OĞLAK ÖZELLİKLERİ

Yükselen oğlak burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Yaşlandıkça gençleşecek, hayat dolan, hareketlenen başka bir burç bilmiyorum. Dışarından bakıldıklarında ciddi, soğukkanlı, mesafeli bir havaları vardır ama yakınlaşmaya başladığınızda aslında sadece hayatın sorumlulukları ve kuralları arasına sıkışmış biriyle karşılaşırsınız.

Yöneticileri Satürn'dür. Eskiler Satürn'e zaman anlamına gelen kronos derlerdi. Bu yüzden belki de zamanı en iyi kullanan, kısıtlı zaman dilimi içinde elindekileri gayet iyi yöneten, organize olan ve başarı odaklı bir karakterleri vardır. Hayata geliş nedenleri adeta sürekli çalışmak!

Ayağı yer basmayan fikirlerle uğraşmaz. Söylediğiniz her şey öncelikle onun mantık süzgecinden geçer eğer ona mantıklı gelir ise sizinle o konu hakkında konuşmaya veya teklif edilen işi yapmaya başlar. Her şeye akıl süzgeci ile yaklaştığından dolayı hayatı oldukça ciddiye alır.

Spontane, beklenmedik anlarda beklenmedik davranışlar beklemezsiniz ondan. Bir nevi 'ağır abi'dir. Kurallar onun için çok önemlidir. Her işin yapılmasının bir yöntemi, bir kuralı vardır ve bu kuralın dışına çıkmaktan pek hoşlanmazlar.

Doğa açısından baktığımız zaman, kışın artık kapımızda olduğuna işaret eder. Sert, soğuk günler başlamak üzeredir. Kara kış dediğimiz şey aslında tam da yöneticileri Satürn'e oldukça yakışmaktadır. Bir oğlak burcuna her zaman güvenebilirsiniz. Verdiği sözü tutacaktır fakat her zaman kendisine saygı duyulmasını bekler ve takdir edilmek ister.

Kuralcı oluşundan, kuralları sevmesinden bahsetmişken mükemmeliyetçiliğini de atlamamak gerek. Önemli olan onlar için, uğraştıkları işin çok kısa sürede bitmesi değil, en mükemmele yakın olmasıdır. Bu yüzden de yavaş adımlarla, ağır, dikkatli, planlı ve kararlı bir şekilde ilerlerler.

Somut şeylerin, maddenin, maddiyatın değerini iyi bilirler. Cimri değildirler ama gereksiz harcamalara da izin vermezler. Az önce bahsettiğim gibi alış-veriş yaparken bile öncelikle akıl süzgecinden geçirip, gerçekten ihtiyacı olup olmadığını düşünüp sonra almaya karar verirler. Tutumlu bir yapıları vardır.

Toprak grubu bir burç olduğundan dolayı pratiktirler. Amaç ve hedef duyguları gelişmiştir ama bir yay gibi dağılarak değil uzun vadeli amaçlar peşinde ve konsantre bir yapıda amaçları için hareket ederler.

Minimal, sade, öz, yalın bir hayattı tercih edebilirler. Duyguları konusunda temkinli adım atabilirler fakat zaman zaman çevresindekiler onu duygusuz olarak algılayabilirler. Yaş tahtaya kolay kolay basmazlar, attıkları her adımın ardında yatan bir mantık veya bir denklem muhakkak vardır.

Medikal astrolojiye göre; dizler, kemikler, cilt, deri, pankreas oğlak burcu tarafından yönetilmektedir. Dizler ve bu bölgelerde ki yaralanmalar, hasarlar, kemiklerde problemler, kırılmalar, cüzzam, alerji, kaşıntılar, yaralar oğlak burcu yönetimi adlındadır.

YÜKSELEN OĞLAK BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI



Kendine hakim olabilmek

Kendine saygıyı geliştirmek

Duygularla değil, akıl yolu ile sorunların üstesinden gelebilmek

Söyledikleri ile eylemleri uyuşmalı

Geçmişe takılıp kalmayı bırakmalı

Sorumluluk almayı öğrenmeli

Bağımlılıklarından kurtulmalı

Korku yüzünden ilerlemesini, geliştirmesini durdurmayı bırakmak

Aşırı duygusal tepkiler vermekten kaçınmak

Ailesine, geçmişe karşı isyanları bir kenara bırakmalı

Daha realist olabilmeli

İş üret, organize ol, planlı davran

Saygınlığını aileden değil, ailene bir şeyleri kanıtlamak zorunda değilsin, iş hayatından kazan saygınlığını

YÜKSELEN OĞLAK BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Sorumluluk sahibi,

Hesap yapan,

Sağlamcı,

Mantıklı,

Kurallarla çalışan,

Güvenilir,

Sabırlı,

Yalnız kalabilen,

Sade,

Pratik

YÜKSELEN OĞLAK BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ