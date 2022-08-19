Yükselen ikizler Özellikleri! Yükselen ikizler kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen ikizler erkek özellikleri!

Yükselen ikizler özellikleri! Kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca "yükselen burç" adı verilir. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen ikizler özellikleri nelerdir? Yükselen ikizler kadını fiziksel özellikleri, yükselen ikizler erkek özellikleri, yükselen ikizler dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen ikizler burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN İKİZLER ÖZELLİKLERİ

Yükselen ikizler burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: İkizler burcundan bir Boğa gibi sabitlik ve olayların devamlılığını getirmesini beklemek veya aktif başlangıçlar yapmasını beklememek gerekir. Onun işi düşünmek, yaymak, iletmek. Tıpkı doğada ilkbahar sonlarına doğru artık havaların iyice ısındığı, ısının her yere yayıldığı, yeşilliğin her tarafa iyice dağıldığı gibi. İkizler de işte buna benzer zihninde ne var ne yoksa dağıtmayı, etrafına yaymayı sever.

Çok hareketlidir, enerjiktir. Eee ne de olsa işi zor birçok bilgiyi, olayı, yaşananları herkese iletmesi gerekir. Hızlı haraket eder, çabuk düşünür, mantıklı kararlar alır. Fakat zihni o kadar hareketlidir ki, ondan bir konu ile ilgili yoğunlaşmasını, uzmanlaşmasını, derinleşmesini beklememek gerekir. Her konu hakkında söyleyecek 2 çift sözü her zaman vardır. Kah yeraltı maden ocakları hakkında olsun kah gökyüzünün derinliklerindeki olaylar ya da denizlerde nesli tükenen hayvanlar. Ama iş çok detaylı derine inmeye kalkınca tıkanır. Çünkü buna zamanı yoktur. Hayat onun için milyarlarca ciltlik bir ansiklopedi ve onun hepsini okuyacak vakti yoktur, fakat içindekiler kısmına göz atabilir. Hızlı ve mantıklı düşünme yetisiyle size o ansiklopedileri okuduğuna inandırabilir.

Derinlik meselesi duygusal ilişkilerde de geçerlidir. Genel olarak bir derinleşme, yoğunlaşma sorunu vardır.

Entelektüel bir zihin kapasitesine sahiptir. Ya da siz en azından öyle olduğunu düşünebilirsiniz, çünkü okur, merak eder, bakar, deneyimler ve bunu size sunar. Pek çok insan onun dedikoducu olduğunu düşünür ama o dedikodu için değil, bildiklerini çevrelerine iletmek için böyle davranır. Fakat bilgiler yüzeyseldir. Bilgi gelir ve gider.

Boğa gibi yeniliklere kapalı, şartları koruyan değil, oldukça esnek ve merak duygusu gelişmiş bir kişidir. Onu zaman zaman farklı iş dallarında veya farklı farklı konularda araştırma yaparken yakalayabilirsiniz. Bu yüzden çok yönlüdür.

Hava grubu bir burç olduğundan dolayı elbette özgürlüğüne düşkündür. Rahat nefes almak ister, hareket alanlarının daralmasından hoşlanmaz. Yöneticisi Merkür nasıl civa gibi haraketlidir ve onu elde tutmak sabitlemek zor ise, ikizleri de aynı şekilde tutmaya çalışmak beyhude bir çaba olacaktır. Eril bir burçtur, bu yüzden etkilere tepki vermek yerine, tepki çekecek ortamlar yaratırlar. Çift vücutlu bir burç olduğundan dolayı, düşünceleri, fikirleri, hareketleri zaman zaman farklılık gösterebilir ve sizi şaşırtabilir.

Hamarat, çabuk hareket eden ve dışa dönük insanlardır. Ellerini iyi kullanırlar. Hatta kötü bir ikizler kombinasyonundan iyi bir hırsız da çıkabilir.

Bu kadar bilgi ve araştırma ile emin olun oldukça iyi bir ikna gücüne sahiptirler. Fikirlerini yaymak için sosyal olmaları sürekli iletişim halinde olmaları gerekir.

Medical astrolojiye göre vücutta Omuzlar, kollar, akciğerler ve elleri yönetir. Bu uzuvlarda ki rahatsızlıklar, kan zehirlenmeleri, damar tıkanıkları, rahatsızlık verici kuruntular, ikizlerin başta gelen rahatsızlıklarıdır.

YÜKSELEN İKİZLER BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Merak duygusunu geliştirmek

Soru sormayı öğrenmek

Olayları her iki tarafını da görüp değerlendirebilmek, objektif olabilmek

Duygusallık yerine mantıkla kararlar alabilmek

Yaşama karşı olumlu yaklaşımlar sergilemek

Fikirlerini eğlenceli, neşeli, yapıcı bir şekilde dile getirmek

Dinlemeyi öğrenmeli

Yeniliklere açık olmak

Somut sonuçlar üzerinden harekete geçmek, güdülere göre değil

Sıcak, yakın ilişkiler kurmak

Kendini aşırı ciddiye almayı, kendini dinlemeyi bırakmak

Peşin hükümlü olmayı bırakmak

Soğuk davranmayı bırakmalı

Önyargı engeline takılmamalı

Bilgiyi yaşamın gerçekleri ile sentezlemeli

Yargılarında adil olmalı, başkalarının fikirlerine değer vermeli

Bilgiyi kendi için değil başkalarına yararlı olacak şekilde de kullanabilmeli

YÜKSELEN İKİZLER BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Hızlı çalışan zihin,

Meraklı,

Bilgiye aç,

Bilgiyi paylaşan,

Mantıklı,

Entelektüel zihin kapasitesi,

Özgürlüğü seven,

Dışa dönük,

Haraketli

YÜKSELEN İKİZLER BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ