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Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü (Şampiyonlar Ligi 2024-25)

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu tamamlandı. Lig etabına yükselen tüm ekipler ve kura torbaları netleşti. Peki, Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün yapılacak. Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü?

YOUNG BOYS HANGİ GRUBA DÜŞTÜ, LİLLE HANGİ GRUBA DÜŞTÜ

İlk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda 1. maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

Takımların torbalara göre dağılımı ise şöyle:

1. Torba: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona

2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

3. Torba: Feyenoord, Sporting Lizbon, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic

4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest

"Devler Ligi"nin kura çekimi, saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Henüz gruplar netleşmedi.

Osman Demir
Osman Demir
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