Şuanda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında görev yapmakta olan YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Sorusu, sınavların tarihlerinin yaklaşması, sınavların gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının açıklaması ile dönem dönem birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Sık sık soruluyor. Peki, YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kimdir, kaç yaşında, nereli?

YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Sorusu, özellikle sınav dönemlerinde birçok aday tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Gerçekleştirdiği açıklamalar ile birlikte adını duymuş olduğumuz YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Sorusunu sizler için habermize ekledik. Peki, YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kimdir, kaç yaşında, nereli?

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar (d. 8 Haziran 1966; Bakırköy, İstanbul), Türk yazar, akademisyen, çevirmen ve mevcut Yükseköğretim Kurulu başkanıdır.

1966'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesinde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyesidir.

15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. 30 Temmuz 2021 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ve başkanlığına atandı.