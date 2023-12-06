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Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi!

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2. Sayfa programının konuğu Yılmaz Morgül oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli?

Yılmaz Morgül Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Yılmaz Morgül kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı sakal tıraşı için özel izin verildi.

Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül'ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

Yılmaz Morgül, 6 Aralık 2021 tarihinde, Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını bir hafta sunan isim oldu. 6 Aralık ile 10 Aralık tarihleri arasında Yılmaz Morgül sundu.

Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Yılmaz Morgül Sanat Müzik Gündem Magazin Haberler

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