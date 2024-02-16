Yıl sonu TÜFE beklentisi ne kadar? Yıl sonu TÜFE beklentisi açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi açıklandı. Böylece merak edilmekte olan Yıl sonu TÜFE beklentisi ne kadar? Sorusu da yanıt buldu. Aynı ankete göre cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 40 liradan,40.02 liraya; 12 ay sonranın döviz kuru beklentisi ise 40.64 liradan, 41.15 liraya yükseldi. Peki, Yıl sonu TÜFE beklentisi ne kadar? Yıl sonu TÜFE beklentisi açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.04'ten yüzde 42.96'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 39.09'dan, yüzde 37.78'e geriledi.

Anket katılımcıların, cari ay sonunda gecelik faiz oranı ile yüzde 45 seviyesindeki Merkez Bankası politika faizi de olan bir haftalık repo faizi tahminleri değişmedi. 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi. Bu kapsamda 2025 yılı beklentisinin de yüzde 3.9'dan yüzde 3.8'e indiği görüldü.