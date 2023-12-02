Filipinler'in Mindanao Adası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı anında çekilen bir görüntü depremin şiddetini gözler önüne serdi. Bir sokaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yer uzun süre beşik gibi sallandı.

Yeryüzü beşik gibi sallandı! Filipinler'deki 7,6'lık depremin şiddetini en net yansıtan görüntüler

Filipinler'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem anında çekilen bir görüntüde, yer uzun süre beşik gibi sallandı.

FİLİPİNLER'DE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Mindanao Adası olan depremin yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

YER UZUN SÜRE SALLANDI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, sarsıntı anında çekilen bir görüntü depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bir sokaktaki güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüde, yerin uzun süre şiddetli şekilde sallandığı görüldü.

TSUNAMİ DALGALARININ BOYU 3 METREYİ AŞABİLİR

Öte yandan Filipinler Sismoloji Ajansı Phivolcs, tsunami dalgalarının gece yarısı ülkeyi vurabileceğini ve saatlerce sürebileceğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi de Filipinler'in bazı kıyılarında gelgit seviyesinin 3 metre veya daha üzerinde dalgalar görülebileceği uyarısında bulundu. Phivolcs'tan yapılan açıklamada, halihazırda açık denizde olan gemilerden ikinci bir uyarıya kadar derin sular üzerinde kalmaları istendi.