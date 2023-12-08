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Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında?

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Yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak amacı ile gerçekleştirilmekte olan Yerli malı haftası ne zaman? Merak edilmekte ve internet üzerinde birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında?

1964 senesinden beri ülkemizde her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası bu yıl hangi tarihe denk geliyor sorusunu merak edenler internet üzerinde Yerli malı haftası ne zaman? Sorusu başta olmak üzere birçok farklı araştırma gerçekleştiriyor. Yatırım yapmanın, yerli malı kullanımının ve tutumlu olmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası detayları. Peki, Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında?

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası her yıl 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. Yerli Malı Haftası adı üstünde yerli ürünlerin, Türk mallarının kıymetinin bilinmesi, sahip çıkılması ve kullanılması açısından önemli bir gündür. Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli artmasıdır. Çocuklar parasını, malını, eşyalarını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruyarak dikkatli kullanmayı öğreniyor. Öğrencilere bilinçli tüketicilik konuları öğretiliyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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