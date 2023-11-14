Yeni Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu oldu. 14 Kasım 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu kimdir, Burhan Köroğlu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ MORİTANYA BÜYÜKELÇİSİ BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?

Yeni Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu oldu.

Burhan Köroğlu:

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Ürdün Üniversitesi'nde Arapça okudu ve yüksek lisans tezini Felsefe alanında tamamladı ve doktorasını aldı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi alanından mezun oldu. Marmara Üniversitesi, Middlebury College ABD ve Ürdün Üniversitesi'nde İslam Felsefesi ve Müslüman Düşüncesi dersleri verdi. MEDAM (Medeniyet Araştırmaları Merkezi) başkanlığını yaptı ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders verdi. Altı yıl boyunca Katar'daki Aljazeera Araştırma Merkezi'nde kıdemli analist olarak çalıştı. İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Felsefe Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen İbn Haldun Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak görev yapmaktadır.

İşte kararname:

MORİTANYA HAKKINDA

Moritanya ya da resmî adıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Fas tarafından ilhak edilen Batı Sahra ile aynı bölge üzerinde Polisario tarafından tek taraflı bağımsızlığı ilan edilen Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Cezayir, Mali ve Senegal oluşturmaktadır. Bunun haricinde ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Nuakşot'tur.

Ülke ismi

Ülkenin ismi olan muritaniyya Berberi köklere sahip olan geçmiş dönemlerde Berberi bir krallık olan Mauretania'ya da ismini veren Morolar'dan gelmektedir. Maure kelimesinin Fenikece bir kelime olan mahurim (Türkçe: batının adamı) kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir.