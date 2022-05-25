Yazar Hayati İnanç, "25 Mayıs Afrika Günü" etkinliğine katıldı - Haberler

- Yazar Hayati İnanç, "25 Mayıs Afrika Günü" etkinliğine katıldı

İnanç: "Önümüzdeki asır Afrika çok konuşulacak"

İSTANBUL - Yazar Hayati İnanç, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği tarafından düzenlenen "25 Mayıs Afrika Günü" etkinliğine katıldı. İnanç: "Önümüzdeki asır Afrika çok konuşulacak. Dünya, birçok açılıma gebe" dedi.

Afrika'da yaşam standartlarını yükseltmek için geçici ve kısa vadeli çözümler yerine kalıcı projeleri hayata geçiren Tüm Afrika'nın Dostları Derneği "25 Mayıs Afrika Günü"nde etkinlik düzenledi. Aslen Sudanlı bir kökene sahip olan Hayati İnanç'ın da katıldığı "25 Mayıs Afrika Günü" etkinliği İstiklal Marşı ve Afrikalıların milli marşının okunmasıyla başladı. Etkinlik, Afrika'ya ait yöresel dans gösterisiyle devam etti. Gün boyunca Afrika'ya ve Türkiye'ye dair oturumların yapılacağı etkinlikte açılış konuşmasını yapan Hayati İnanç'a Afrikalılar, baston armağan etti.

"Sudanlı, siyahi bir kölenin torunuyum"

Aslen Sudanlı olduğunu vurgulayan Yazar Hayati İnanç, "Sömürgecilik tarihini okumak, gençlerimize ulaştırmak, bu bilgiyi paylaşmak ihtiyacındayız. Medeniyetlerin Afrika'ya bakışları kendilerini tanımlayan en bariz husustur. Biz Afrika'ya sempatiyle, aşkla, muhabbetle, sevgiyle bağrımıza basarak, siyah inciyi severek yaklaşıyoruz. Medeniyetimiz de öyle yaklaşmış, biri benim. Sudanlı, siyahi bir kölenin torunuyum. Avrupa ve Amerika yani Batı medeniyeti ise Afrika'yı acımasızca sömürmüş. Dernek de bu konuya odaklanmış, çok takdir edilesi bir şey" açıklamasında bulundu.

"Önümüzdeki asır Afrika çok konuşulacak"İleriki dönemde Afrika'nın çok ses getireceğine dikkat çeken Hayati İnanç, "Önümüzdeki asır Afrika çok konuşulacak. Birçok açılıma dünya gebe. Biz insanları da toprakları da sömürmeyi aklımızın köşesinden geçirmedik. Onlar, bizi bekliyor ve seviyorlar, dost olarak biliyorlar; haklılar. Biz gerçekten dostuz, onlarla ilişkimizi daha da arttırmak, geliştirmek ihtiyacındayız. Bu da çok güzel bir adım. İçinde bulunmaktan bahtiyarım" ifadelerine yer verdi.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği'nin kurucu başkanı olan Bilgehan Güntekin ise, "Bugün 8. yılımızdayız. Derneği kurarken amacımız, Türkiye'de Afrika farkındalığını ortaya koymak, varsa da arttırmak ve Afrika ülkeleriyle eğitim, sağlık ve ekonomik alanlarda iş birliğini arttırmak ve yardımlarda bulunmaktı. 25 Mayıs Afrika Günü, Afrika'nın bir araya geldiği, Afrika Birliği'ni kurduğu, 'bütün hür dünyaya biz de varız ve biz de sömürgeciliğe karşı çıkıyoruz, ırkçılığı reddetiyoruz, bizler de sizin gibi eşitiz' dedikleri bir gün" dedi.