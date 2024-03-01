Yavaş mı Altınok mu? 2024 Ankara Belediye Başkan adayları anketinde kim önde? Anketler ne söylüyor?

Yavaş mı Altınok mu? 2024 Ankara Belediye Başkan adayları anketinde kim önde? Anketler ne söylüyor? Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara oldu. Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu.

MANSUR YAVAŞ MI TURGUT ALTINOK MU?

Son olarak ALF Araştırma sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Ankara'da vatandaşlara "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 41.4'ü sandıkta tercihini Mansur Yavaş'tan kullanacağını belirtirken, yüzde 37.5'lik kesim de Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a oy vereceğini ifade etti.

ANKET SONUÇLARINA GÖRE KİM ÖNDE?

İşte Ankara anketinden çıkan sonuç;