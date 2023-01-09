Yasin Cengiz kimdir? 'Dom Dom Yes Yes' TikTok Yasin Cengiz akımı nedir?

Göbek dansı videoları ile ünlü olan Yasin Cengiz, Türkiye'yi köşe bucak gezerek gittiği her yerde şov yaptığı videoları TikTok'ta takipçileri ile paylaşıyor. Dünyaca ünlü resmi kurumlarından hesaplarından da Yasin Cengiz paylaşımları yapılırken Yasin Cengiz kimdir? TikTok Yasin Cengiz akımı nedir, merak edildi.

Yasin Cengiz TikTok'ta aynı şarkıda aynı ritimlerle göbek şovu yaparak dünyaca tanınan bir fenomen haline geldi. Özellikle futbol videolarına yapılan editlerle gündem olan Yasin Cengiz hakkında Yasin Cengiz kimdir? TikTok Yasin Cengiz akımı nedir gibi onular araştırılıyor.

YASİN CENGİZ KİMDİR?

Önceleri tarlada çalışırken çektiği videolar ile ünlenen Cengiz, Pascal Nouma, Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandesve CZN Burak gibi diğer ünlülerle birlikte videolar çekti. Cengiz çektiği videolar ile TikTok'ta 86 milyon beğen,y, aşam enomenin 5.6milyon takipçisi bulunuyor.