Yasemin Soydan kimdir? Memleket Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Yasemin Soydan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Yasemin Soydan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yasemin Soydan kimdir? Memleket Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Yasemin Soydan nereli? Detaylar haberimizdedir…

YASEMİN SOYDAN KİMDİR?

Ali Çetinkaya, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.