Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yaşamak Güzel Şey hangi il ve ilçede çekildi? - Haberler

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Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yaşamak Güzel Şey hangi il ve ilçede çekildi?

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Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yaşamak Güzel Şey hangi il ve ilçede çekildi?

Bugün Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yaşamak Güzel Şey hangi il ve ilçede çekildi? merak etti. İşte detaylar...

Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey oyuncu kadrosunda kimler var? Yaşamak Güzel Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Yaşamak Güzel Şey, 2017 yapımı komedi-drama filmidir. Filmde Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek ve Onur Dilber yer almaktadır. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı üstlenmiştir. Film 14 Nisan 2017 tarihinde vizyona girmiştir.

Yaşamak Güzel Şey bugün saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara gelecek.

Yaşamak Güzel Şey filminin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır. Film çekimleri İstanbul'da Atatürk Arboretumu'nda (Ağaç Müzesi) gerçekleştirildi.

Hüznü ve komediyi harmanlayan film, yaşam koşullarına boyun eğen, sessiz ve pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olay ile baş kaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Müfit Can Saçıntı, "Terapi gibi bir film" olarak tanımladığı son filmi Yaşamak Güzel Şey için "Hayal değil, hayat ürünü" diyor ve "Güldürürken düşündürecek ve sonra yeniden güldürecek." diye de ekliyor.

Müfit Can Saçıntı

Yasemin Çonka

Zihni Göktay

Ayşegül Atik

Günay Karacaoğlu

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