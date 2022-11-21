Yasak Elma oyuncuları isimleri ne? Yasak Elma oyuncuları kim? Yasak Elma dizisi oyuncuları!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma oyuncuları merak ediliyor. FOX TV Yasak Elma oyuncuları rollerinde gösterdikleri performansla büyük beğeni toplarken Yasak Elma dizisi izleyicileri Yasak Elma oyuncuları gerçek isimleri ne merak ediyorlar. Peki, Yasak Elma oyuncuları isimleri ne? Yasak Elma oyuncuları kim? Yasak Elma oyuncu kadrosu araştırılıyor. İşte, Yasak Elma oyuncuları!

Yasak Elma oyuncuları! FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma oyuncuları merak ediliyor. FOX TV Yasak Elma oyuncuları rollerinde gösterdikleri performansla büyük beğeni toplarken Yasak Elma dizisi izleyicileri Yasak Elma oyuncuları gerçek isimleri ne merak ediyorlar. Peki, Yasak Elma oyuncuları isimleri ne? Yasak Elma oyuncuları kim? Yasak Elma oyuncu kadrosu araştırılıyor. İşte, Yasak Elma oyuncuları haberimizde...

YASAK ELMA OYUNCULARI

Talat Bulut - Halit Argun

Şevval Sam - Ender Çelebi

Eda Ece - Yıldız Yılmaz

Şafak Pekdemir - Zehra Argun

Onur Tuna - Alihan Taşdemir

Sevda Erginci - Zeynep Yılmaz

Nesrin Cavadzade - Şahika Ekinci

Barış Kılıç - Kaya Ekinci

Tuvana Türkay - Ayşe/Leyla Çelebi

Gökhan Alkan - Kerim İncesu

Erdal Özyağcılar - Hasan Ali Kuyucu

Berk Oktay - Çağatay Kuyucu

Biran Damla Yılmaz - Kumru Yıldırım

Murat Aygen - Doğan Yıldırım

Şebnem Dönmez - Handan Kılıç

YASAK ELMA KONUK OYUNCULARI

Dizide birçok konuk oyuncu yer aldı. Bazı oyuncular kendisi olarak rol alırken (örneğin Enis Arıkan ve Gülçin Ergül); bazıları ise kurgusal karakterlerle rol aldı. (örneğin Gizem Denizci, Yeşim Alıç, İnci Pars) Bazıları da yardımcı kadrodayken bir sonraki sezon konuk oyuncu olarak yer aldı. (Nilgün Türksever ve Zeynep Bastık)

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Dizinin ansambl oyuncu ve yardımcı oyuncu kadrosunda 50'den fazla oyuncu yer aldı. Ansambl oyuncu kadrosu her sezon değişmektedir. Bazı karakterler birden fazla oyuncu tarafından canlandırıldı. Dizinin ilk 2 sezonu Argun, Çelebi, Yılmaz ve Taşdemir aileleri etrafında şekillendi.

Ünlü iş insanı Halit Argun, Talat Bulut tarafından canlandırıldı. Çocuklarından Zehra, Erim ve Lila sırasıyla Şafak Pekdemir, İlber Uygar Kaboğlu ve Ayşegül Çınar tarafından canlandırıldı. Şevval Sam, Halit'in eski eşi Ender Çelebi'yi canlandırırken, onun kardeşi Caner'i Barış Aytaç oynadı. Eda Ece, Yıldız Yılmaz karakterini, Sevda Erginci ise Zeynep Yılmaz karakterini canlandırdı. Yıldız ve Zeynep'in anneleri Asuman karakterini Melisa Doğu 2 bölüm konuk oyuncu olarak oynadı. Halit'in ortağı Alihan Taşdemir Onur Tuna tarafından; hem ablası hem Halit'in diğer bir eski eşi olan Zerrin Nilgün Türksever tarafından; ve Alihan'ın yakın arkadaşı Hakan Sinan Eroğlu tarafından canlandırıldı. Yıldız'ın kuaförü ve yakın arkadaşı Şengül'ü İrem Kahyaoğlu oynadı. Ender'in Halit'i aldattığı doktor olan Sinan'ı Kıvanç Kasabalı canlandırırken, Alihan'ın eski sevgilisi Lal'i Tuğçe Koçak ve onun kardeşi Cem'i Gün Akıncı oynadı. Evin hizmetçisi Aysel, Vildan Vatansever ve şoför Sıtkı Mehmet Pamukçu tarafından oynandı. Emir karakteri 3. ve 4. bölümlerde konuk oyuncu olarak yer aldı ve Serkan Rutkay Ayıköz tarafından canlandırıldı.

2. sezonun başlarında Kıvanç Kasabalı, İrem Kahyaoğlu, Tuğçe Koçak gibi isimler diziden ayrıldı. Bu sezon Hakan karakterini Ahmet Kayakesen canlandırmaya başladı. Emir karakteri ise yardımcı kadroya eklendi. Bu sezon diziye 2 ana karakter ve 7 yardımcı karakter katıldı. Hem Yıldız hem Zehra'nın eski eşi Kemal, Sarp Can Köroğlu tarafından canlandırıldı. Alihan'a takıntılı aşık olan Hira'yı Ebru Şahin, Yıldız'ın kuzeni İrem'i Zeynep Bastık, Zeynep'le evlenmek isteyen Dündar'ı Erdem Kaynarca ve Dündar'ın yardımcısını Tolga Sala canlandırdı. 37. bölümde Barış Kılıç, 44. bölümde Nesrin Cavadzade ana kadroya eklendi. 42. bölümde Kaya ve Ender'in oğlu Yiğit karakteri diziye katıldı ve Doğaç Yıldız tarafından canlandırıldı. Kadroya son olarak Yağmur karakterini canlandıran Ege Kökenli katıldı. 46. bölümde Onur Tuna, Sevda Erginci, Nilgün Türksever ve Ahmet Kayakesen kadrodan ayrıldı. Sezonun son bölümünde ise Ayşegül Çınar, başka projelerde yer almak için diziden ayrıldı. Onun yerine karakteri canlandırmak için Buçe Buse Kahraman kadroya katıldı.

3. sezonun başında ana kadroya Leyla karakteri katıldı ve Tuvana Türkay tarafından canlandırıldı. Halit ve Yıldız'ın yeni doğan çocuğu Halitcan, çocuk oyuncu Kuzey Gezer tarafından canlandırıldı. Nadir Kılıç karakteri Hakan Karahan tarafından; Kerim karakteri Gökhan Alkan tarafından ve Mert karakteri Can Nergis tarafından oynandı. Tuvana Türkay ve Hakan Karahan sezon bitmeden kadrodan ayrıldı. Sezonun son bölümünde İlber Uygar Kaboğlu diziden ayrıldı. Onun yerine Erim karakterini canlandırmak için diziye 4. sezonda Ahmet Haktan Zavlak katıldı.

4. sezonda senaryo gereği Talat Bulut dahil birçok ana ve yardımcı karakter diziden ayrıldı. 86. bölümde birçok yeni karakter diziye katıldı. Hasan Ali karakterini Erdal Özyağcılar, Çağatay karakterini Berk Oktay, Feride karakterini Gülenay Kalkan canlandırdı. Hasan Ali'nin iki yardımcısını ise Mert Altınışık ve Bahtiyar Memili oynadı. İlerleyen zamanlarda Nilperi Şahinkaya, Emre Dinler ve Ece Dizdar da diziye katıldı. Barış Kılıç, 106. bölümde kadroya yeniden katıldı. Sezon bitmeden önce Can Nergis, Nilperi Şahinkaya, Mert Altınışık ve Nesrin Cavadzade diziden ayrılırken; sezonun son bölümünde Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç ise sezon finali bölümünde ayrıldı.

5. sezonun ilk bölümünde Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen ana kadroya eklendi. Aynı zamanda Doğan'ın sağ kolu Çetin'i canlandıran Erdal Bilingen ve Canan'ı canlandıran Yasmin Erbil kadroya dahil oldu. Sonraki bölümlerde birçok oyuncu diziye katıldı. Arzu'yu canlandıran Nihan Aypolat, Meriç'i canlandıran Ece İrtem, Ekin'i canlandıran Ceyhun Mengiroğlu, Gamze'yi canlandıran Sena Yıldız, Handan Kılıç'ı canlandıran Şebnem Dönmez, Handan'ın yardımcısını canlandıran Sonat Tokuç ve Doğan'ın yeni yardımcısını canlandıran Can Ceylan kadroya eklendi. Sezon bitmeden Emre Dinler, Ece Dizdar, Nihan Aypolat, Ece İrtem, Yasmin Erbil, Erdal Bilingen diziden ayrılırken; sezonun son bölümünde Berk Oktay diziden ayrıldı.

Dizinin ilk sezonundan beri rol alan oyuncular Şevval Sam, Eda Ece, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz ve Vildan Vatansever'dir.