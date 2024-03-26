Yüksek yargıdaki seçimler hız kesmiyor. Anayasa Mahkemesi başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi sonrasında bir sandık da Yargıtay'da kuruldu. Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yargıtay'daki seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek. Peki, Yargıtay seçimleri ne zaman bitecek? Adaylar kimler? Hangi aday önde?

HANGİ ADAY ÖNDE?

İlk Turda alınan oylar:

Yargıtay Başkanı Akarca: 88

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. Turda alınan oylar:

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94

Yargıtay Başkanı Akarca: 82

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36

3. Turda alınan oylar:

Yargıtay Başkanı Akarca: 110

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 96

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 96

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 22

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 10

4. TURDAN DA SONUÇ ÇIKMAZSA NE OLACAK?

İlk üç oylamada sonuç alınmadığında seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.