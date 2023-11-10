Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Akarca hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Akarca'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Akarca hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Akarca hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Akarca'nın hayatını araştırıyor. Peki, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Akarca hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

YARGITAY BAŞKANI MEHMET AKARCA KİMDİR?

21.01.1963 tarihinde Şirvan'da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

İzmir hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hâkimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Mehmet Akarca

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen Akarca, evli ve iki çocuk babasıdır.